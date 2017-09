Bránit bratry Gasoly? Velká zkušenost, věděl po debaklu Peterka

Jak tedy hodnotit tento výsledek?

„Nezačali jsme ten zápas špatně, prvních pět šest minut to bylo minimálně vyrovnané. Pak nám ale odskočili na deset bodů a už byli v některých situacích lepší. Na druhou stranu i my mohli někde do toho dát víc… Druhý poločas jsme pak hráli daleko líp, i když to možná Španělé trochu vypustili. Ač jsme nakonec mohli ještě dostat pár bodů dolů, neprohráli jsme to o tolik.“

Byla to velká zkušenost hrát na Pau a Marka Gasola?

„To byla velká zkušenost. Bránit Paua… ale vůbec celkově, jak všichni Španělé spolupracovali… bylo to super si proti nim zahrát.“

Jak je ale hráči, když čtyřikrát skáče pro doskok, ale oni si to vždy čtyřikrát doskočí a napočtvrté skórují?

„Je to pocit zmaru, ale musí se udělat maximum, aby se ten míč získal. Museli jsme s nimi bojovat.“

Ve druhé půli se však váš výkon zlepšil. Už jste si na to tempo zvykli?

„Asi jo. Podle mě jsme i líp bránili a začali lépe běhat. Když to bylo v poločase o třicet, řekli jsme si, že už nemáme co ztratit a jdeme do toho. Chvílemi to i šlo, takže škoda, že jsme takhle nehráli celý zápas.“

Španělům se však rovněž podařilo eliminovat Tomáše Satoranského ze hry, že?

„On to má strašně těžký. Všichni soupeři vědí, že je to náš klíčový hráč, takže se na něj budou soustředit. Je na nás, ostatních hráčích, vzít na sebe zodpovědnost.“

Na druhou stranu, ty nejtěžší zápasy vás teprve čekají. Hlavně v pondělí Maďarsko.

„Ano, víme, že ty nejdůležitější teprve přijdou. Hlavně ten co nás čeká s Maďarskem, takže se na to musíme připravit a zvládnout to.“