Saganova stáj s protestem neuspěla, Cavendish z Tour odstoupil. Má zlomenou lopatku

K souboji Cavendishe se Saganem došlo při spurtu zhruba 50 metrů před cílem ve Vittelu. Slovenský jezdec vrazil do soupeře loktem, britský cyklista spadl do bariéry a musel být převezen do nemocnice. "Mark má zlomenou pravou lopatku. Naštěstí nemusí na operaci a důležité je, že nedošlo k poškození nervů," uvedl na webu stáje Dimension Data lékař Adrian Rotunno.

Cavendish po odstoupení přišel o možnost rozšířit sbírku 30 vítězství na Tour a zaútočit na rekord slavného Eddyho Merckxe, od kterého ho dělí čtyři etapové triumfy. "Jsem samozřejmě velmi zklamaný, protože nám dneska všechno vyšlo a měl jsem skvělou pozici pro výhru. Místo toho jsem prohrál a ještě musím odstoupit ze závodu, který byl středobodem mojí sezony," prohlásil.

Saganova stáj s protestem neuspěla

Cyklistická stáje Bora podala protest proti vyloučení Peter Sagana z Tour de France. .Německý tým je přesvědčený, že slovenský mistr světa při spurtu v závěru úterní čtvrté etapy slavného závodu pád Marka Cavendishe nezavinil.

"Peter Sagan odmítá, že by způsobil nebo měl v úmyslu způsobit pád Marka Cavendishe," uvedla Bora v prohlášení na svých internetových stránkách. "Peter si držel svou stopu a nemohl Cavendishe přijíždějícího z pravé strany vidět. Proto jsme požádali o přehodnocení Peterovy situace," dodalo vedení stáje.

Podle agentury SID však s odvoláním proti vyloučení z Tour de France stáj Bora neuspěla a závod pro slovenskou hvězdu po čtvrté etapě skončil. Dvojnásobný mistr světa vystoupí na tiskové konferenci před dnešním startem páté etapy a poté odjede domů.

"Musím to rozhodnutí akceptovat. Samozřejmě s názorem jury nesouhlasím. Myslím, že jsem ve spurtu nic špatného neudělal," řekl Sagan novinářům před dnešním startem páté etapy. "Mrzí mě, že Mark spadl. Doufám, že se z toho zotaví. Byl to bláznivý sprint, ale nebyl první, ani poslední," uvedl hvězda německé stáje Bora.

K souboji spurtérských hvězd došlo zhruba 150 metrů před cílem ve Vittelu. Cavendish ve snaze protáhnout se kolem Sagana se naklonil směrem ke slovenskému jezdci a vzápětí spadl na druhou stranu do bariéry. Zdálo se, že Sagan svého rivala strčil loktem, ale podle televizních záběrů se tak zřejmě nestalo.

Po pádu byl britský vítěz třiceti etap na Tour převezen do nemocnice a posléze pro něj závod kvůli zlomené lopatce skončil.

Sagan obsadil v úterní etapě druhé místo, ale už krátce po dojezdu dostal za kolizi penalizaci třiceti sekund a přišel o 80 bodů v soutěži o nejlepšího spurtéra. Vyloučení sebralo sedmadvacetiletému cyklistovi možnost získat na Tour pošesté za sebou zelený trikot.