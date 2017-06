Štybar kraluje české cyklistice. Ovládl silniční závod v Žiaru nad Hronom

Černý nakonec dojel bezpečně druhý s půlminutovou ztrátou, bronz vybojoval ve finiši tříčlenné skupiny Petr Vakoč před obhájcem prvenství Romanem Kreuzigerem a Jiřím Polnickým. Mezi Černého a Vakoče se vklínil domácí závodník Juraj Sagan a obhájil slovenský titul z loňska.

Z české špičky scházeli jen Leopold König a Ondřej Cink, který se hned ve své první sezoně na silnici po přestupu z horských kol chystá na Tour de France. Štybar s Černým vytěžili maximum z prvního úspěšného úniku závodu na 193,2 kilometru, který se jel za velkého diváckého zájmu na sedm okruhů a měl celkové převýšení 2700 metrů.

Už zhruba po půl hodině se vydala na zteč třináctka jezdců, v níž z hlavních adeptů na tituly chyběli jen vítěz páteční časovky Jan Bárta a Peter Sagan. Štybar, Černý, Vakoč, Kreuziger a dalších devět závodníků jeli ve velkém tempu a jejich náskok rychle narůstal.

Na začátku šestého okruhu se vzdálili Štybar s Černým a ostatní jejich nástup nedokázali zachytit. Duo uprchlíků vzorně spolupracovalo a získalo k dobru přes dvě a půl minuty. Černý během závěrečného okruhu dvakrát s přehledem ustál atak soupeře, ale na třetí pokus už to Štybarovi krátce před cílem vyšlo.

Mezi závodníky do 23 let si ve společném závodě s elitní kategorií vedl nejlépe Roman Lehký, celkově jedenáctý muž závodu. Hned za ním si pro stříbro dojel Luděk Lichnovský. Bronz mezi mladými závodníky připadl Adamu Ťoupalíkovi, jenž finišoval ve třetí desítce.

Lehký s Lichnovským si kromě jiných připsali i skalp mistra světa z posledních dvou let Petera Sagana, jenž získal stejně jako loni za svým bratrem slovenské stříbro. Celkově skončil šestnáctý.