Quarterback klečel při hymně, teď ho nikdo nechce. Bojí se NFL Trumpa?

Vypadá to, že americký quarterback Colin Kaepernick se stal z hrdiny vyvrhelem. Před startem minulé sezony si získal pozornost svým neobvyklým protestem, když odmítl vzdávat tradiční úctu vlajce při předzápasových hymnách, aby upozornil na policejní násilí proti rasovým menšinám. Teď ho žádný tým NFL nechce. Prý i proto, že by klub zájmem naštval amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Před čtyřmi lety dovedl Colin Kaepernick tým San Francisco 49ers do Super Bowlu, kde stál pět yardů od vítězství. Dnes je bez práce, přestože je v NFL po quarterbecích tradiční hlad a trh s volnými agenty běží už dva týdny.

„Některé týmy věří, že na to nemá. Některé týmy se bojí reakce fanoušků. Myslí si, že můžou přijít protesty, nebo o týmu Trump něco napíše na Twitter. Zbytek ho nenávidí a nemůže se srovnat s tím, co udělal. Nechtějí s ním mít nic společného. Jeden z manažerů ho dokonce nazval ostudou fotbalu,“ napsal na webu bleacherreport.com autor Mike Freeman s odkazem na svůj průzkum mezi manažery klubů NFL.

Ukázalo se, že článek si přečetl i americký prezident Donald Trump, odkázal k němu ve svém pondělním projevu v kentuckém Louisville.

„Psalo se, že vlastníci klubů NFL ho nechtějí vzít, protože nechtějí dostat ošklivý tweet od Donalda Trumpa. Věříte tomu? Právě jsem to viděl,“ uvedl Trump. „Řekl jsem si: Když si na to vzpomenu, řeknu to lidem z Kentucky, protože oni mají rádi, když lidé při hymně stojí. Není-li pravda?“

Protesty rozdělily Ameriku

Kapernickovy loňské protesty rozdělily Ameriku. U části lidí sklidil pochvalu za to, že upozornil na přetrvávající problém policejního násilí proti menšinám. Podle statistik serveru mappingpoliceviolence.org policisté v USA v roce 2015 vloni zabili 346 Afroameričanů. Policejní zákroky vůči černochům nebo míšencům jsou v USA dlouhodobě velmi citlivým sociálním tématem. Před třemi lety přerostlo zabití černého teenagera Michaela Browna v Missouri k celonárodním demonstracím.

Několik hráčů napříč americkými profesionálními ligami se ke Kapernickovi přidalo a také při hymnách klečelo. Quarterback si ale svým jednáním vysloužil i kritiku od těch, kteří jeho chování považovali za neúctu k vlajce a hodnotám, které reprezentuje, například službu válečných veteránů.

Faktem je, že Kaepernickova cena na trhu poklesla i kvůli jeho horší sportovní výkonnosti. Jestliže byl před čtyřmi lety považován za mladou hvězdu NFL, v posledních letech se mu nedařilo. V minulé sezoně nastoupil za San Francisco k jedenácti zápasům a vyhrál jen jediný. To však bylo způsobeno i bídnou úrovní týmu 49ers.

Kaepernickův quarterback rating 90,7 byl v minulé sezoně stále lepší než u Tyroda Taylora, Philipa Riverse, Carsona Palmera, Jameise Winstona, Eliho Manninga, Joea Flacca a Cama Newtona. Poslední tři ze jmenovaných quarterbacků přitom mají za sebou vítězství v Super Bowlu.

„Má stále schopnosti být nejenom hráčem základní sestavy, ale výborným hráčem NFL,“ řekl v show ProFootballTalk univerzitní trenér Jim Harbaugh, který trénoval San Francisco při jeho čtyři roky staré cestě do Super Bowlu.

Je zjevné, že některé kluby považují Kaepernickovu nefotbalovou story za problém. New York Jets měli ještě před pár dny na soupisce jenom dva nezkušené quarterbacky, nakonec podepsali smlouvu se sedmatřiciletým veteránem Joshem McCownem, který hrál v minulé sezoně za nejhorší tým ligy Cleveland Browns. Lze jen spekulovat nakolik zájem Jets o Kaepernicka ovlivnila osoba majitele Woodyho Johnsona, který je Trumpův blízký přítel a zřejmě se stane americkým velvyslancem ve Velké Británii.