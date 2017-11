Baseballista Červenka píše historii. Dostal se do ideální sestavy Cleveland Indians

Takovou čest neměl doposud žádný český baseballista! Reprezentant Martin Červenka byl vybrán do ideální sestavy „organizace“ Cleveland Indians, sestavené z hráčů působících v nižších zámořských soutěžích. Nominaci si vysloužil za své stabilní výkony v týmu Lynchburg Hillcats, v jehož dresu se radoval z vítězství ve čtvrté nejvyšší lize – Carolina League. „Ocenění mě potěšilo, je to pro mě pocta. Hodně mých spoluhráčů mělo dobrou sezonu a nedočkalo se,“ prohlásil Červenka.

Již několik let Červenka bojuje v USA o to, aby se dostal na vysněnou metu – aby se jako první Čech zahrál v týmu z MLB. V letošní sezoně k tomu udělal velký krok, za který byl oceněn. Přestože svému mužstvu z amerického státu Virginie pomohl k titulu hlavně na pozici catchera, v nejlepší sestavě se objevil na pro něj ne tolik typické pozici Designated Hittera, neboli suplujícího pálkaře. „Martin nám dokázal pomoci i v jiné roli, než na které běžně působí. Vysokou měrou přispíval k našim vítězstvím,“ chválil pražského rodáka na webu Minor League Baseball clevelandský ředitel pro rozvoj hráčů James Harris.

Na pozici chytače dostal přednost Francisco Mejia a podle Červenky oprávněně. „Meija si cenu zasloužil. Jsem rád, že jsem se do sestavy dostal i na pozici Designated Hittera. Nebudu zastírat, že mě mé zařazení překvapilo. Neměl jsem ponětí, že podobná akce probíhá, dozvěděl jsem se o ni až z internetu,“ připustil český reprezentant, který se na zimní přestávku tradičně vrací do Čech.

Na jaře pak může opět očekávat litý boj o vysněné místo v MLB. Loni soupeřil v konkurenci čtrnácti dalších catcherů, na soupisku elitního týmu se přitom mohou dostat pouze dva. A ač je místo mezi nejlepšími vyznamenáním a motivací do další práce, při závěrečném rozhodování pravděpodobně velký význam hrát nebude. „Nedokážu říct, jak moc skauti na tyto záležitosti hledí. Nakonec ale bude rozhodovat stejně výkon na hřišti a ne statistiky,“ nepřeceňuje význam ocenění Červenka.

Otázkou zůstává, kde se mezi baseballovou smetánku nakonec pokusí proniknout. Možná své současné působiště vymění. „Uvidíme, většinou se tyto věci řeší až dlouho po skončení Světová série,“ odmítl Červenka svou situaci komentovat.

I kdyby se letos nedočkal a do vysněné soutěže se nyní nedostal, nepropadá panice. Má totiž čas o MLB zabojovat. Ideální věk chytačů přichází až okolo třicátých narozenin, do nichž Červenkovi ještě pět let zbývá.