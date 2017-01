Nový rok, staré pořádky: Squashi vládnou jedničky Koukal a Kubáňová

Jan Koukal se připravuje na březnové domácí mistrovství, kde nechce svým soupeřům dát šanci. To, v jaké je kondici, naznačil jeho výkon na víkendovém turnaji v Praze. Ve finále áčkové kategorie porazil Daniela Mekbiba 3:1 na sety.

„Vše bylo vesměs pohodové až na první set, ve kterém jsem měl pomalejší start,“ popsal Koukal, který po zranění nehrál ostrý zápas dva měsíce. „Proto si myslím, že má úroveň squashe docela ušla.“

Do turnaje v Čimicích nastoupila také Anna Serme, která převážně žije ve Francii. Češka, která je v současné době na PSA žebříčku na 86. místě, se dostala do finále proti Zuzaně Kubáňové. Ta nakonec uspěla po výhře 3:1.

„Nervózní jsem trochu byla, ale během prvních výměn to ze mě spadlo. Myslím, že Anička svede i lepší výkony, ale tentokrát mi to prostě sedlo, cítila jsem se fyzicky silná a nedělala jsem příliš chyb. Snažila jsem se hrát odvážně a vycházelo to,“ dodala Kubáňová, která ve středu odlétá na turnaj do Edinburghu na PSA turnaj.

Jeden z největších životních úspěchů v kariéře si připsal patnáctiletý mladíček Viktor Byrtus, který triumfoval na turnaji Czech Junior Open v kategorii do 19 let.

„Chtěl jsem hrát se staršími, protože je to větší výzva. Byl to velký skok, velká námaha. Jsem ale šťastný, že jsem to zvládl,“ tvrdil Byrtus. Ve finále porazil Davida Zemana. „Hrál jsem spíše takticky, byl jsem totiž celkem unavený. Chtěl jsem, aby běhal více on, než já.“ Kategorii do 17 let ovládl Ondřej Vorlíček a králem kategorie do 15 let se stal Marek Panáček. V turnaji bylo 231 hráčů z 28 zemí světa.

Squashová akademie (turnaj kategorie A mužů), finále: Jan Koukal - Daniel Mekbib 3:1 (-7, 3, 5, 7), o třetí místo: Petr Martin - Ondřej Uherka 3:0 (9, 8, 5).

Kingswood Cup (turnaj kategorie žen), finále: Zuzana Kubáňová - Anna Serme 3:1 (-8, 3, 11, 5), o třetí místo: Tereza Svobodová - Hana Vavříková 3:0 (7, 10, 8).

CZECH JUNIOR OPEN 2017 (Praha), junioři do 13 let, finále: Gopol (Pol.) - Ouda (Katar) 3:0. Juniorky do 13 let, finále: Haworhová (Ang.) - Esina (Rus.) 3:0. Junioři do 15 let, finále: Panáček (ČESKO) - Vinograd (Isr.) 3:0. Juniorky do 15 let, finále: Chukwuová (Maď.) - Široká 3:0. Junioři do 17 let, finále: Vorlíček (ČESKO) - Voncina (Chor.) 3:2. Juniorky do 17 let, finále: Allinckxová (Švýc.) - Tymaová (Pol.) 3:1. Junioři do 19 let, finále: Byrtus (ČESKO) – Zeman (ČESKO) 3:1. Juniorky do 19 let, finále: Tycova (Něm.) - Lauridsenová (Nor.) 3:2.