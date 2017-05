Králem Evropy už bojovník Klauda je, teď chce zlato ze světa

Mezi elitu se nyní čtyřiadvaacetiletý bojovník, který s thajským boxem začínal v šestnácti letech (do té doby dělal karate a plavání), dral postupně. V roce 2013 byl vicemistrem Evropy, na tenhle úspěch dosáhl v portugalském Lisabonu, o tři roky později v Chorvatsku už to klaplo a na krku se mu houpala zlatá medaile. To bylo ve váze do 86 kilogramů.

Následně se posunul do vyšší váhy a sbírá další úspěchy. „Na thajském boxu se mi líbí všestrannost, mám rád lokty a kolena,“ naznačuje bojovník, co mu imponuje na odvětví, kterému se věnuje.

Má kliku i v tom, že se mu zatím vyhýbají vážnější zranění. „Jen po mononukleóze jsem měl problém s holeněmi a jednou jsem měl prasklý bubínek,“ prozrazuje. Do páteční bitvy o zlato ale půjde v plné palbě. „Člověk ví, že to bčas bolí, ale když je trénovaný, tak je na to zvyklý,“ dodává Klauda.