Úžasný pocit, říká zápasník o zpožděném bronzu z Pekingu. Dopovalo se odjakživa

Na den přesně devět let po obrovském zklamání, které mu přinesla porážka v souboji o bronz na olympiádě v Pekingu, se zápasník Marek Švec vytoužené medaile v pondělí dočkal. V Havlíčkově Brodě na náměstí ji převzal díky tomu, že jeho tehdejší přemožitel Asset Mambetov byl vloni usvědčen z dopingu a diskvalifikován. „Kdo si počká, ten se dočká,“ komentoval to Švec, který nezápasí od roku 2012, s úsměvem. Tleskaly mu stovky fanoušků.

V České Guinessově knize rekordů bude Marek Švec vedený jako olympijský medailista, který na svoje pocty čekal nejdelší dobu. Taky je jediným českým medailistou, jemuž se dostalo cti přebírat cenný olympijský kov ve svém rodném městě.

To první Švec ovlivnit nemohl, to druhé ano. Dějiště dodatečného ceremoniálu dostal na výběr a zvolil domovskou Vysočinu. Mluvil při té příležitosti o hodně věcech. Zde jsou některé z nich.

O ČEKÁNÍ NA MEDAILI

„Těch devět let uteklo strašně rychle, protože jsem nevěděl, že na medaili čekám. Svým způsobem jsem čekal jen tři čtvrtě roku. (od listopadu 2016, kdy byl Mambetov usvědčen) Je to super pocit. Tenkrát v Pekingu jsem cítil obrovské zklamání a nasranost, protože jsem udělal obrovskou chybu. Sám jsem si mohl za to, že jsem prohrál. To, že toho kluka po osmi letech usvědčili z dopování, nemění nic na tom, že jsem měl vyhrát svým přičiněním. Ale i tak – medaile je doma, je to úžasný pocit a je to zadostiučinění. Zhodnotilo se to, co jsem sportu obětoval.“

O DOPINGU

„Odjakživa se dopovalo. Nechci ukazovat na sebe, že jsem taky dopoval, protože za sebe můžu říct, že všechno, co jsem dokázal, bylo dosaženo s čistým štítem. Nikdy a nikde jsem si nezobnul. Ale už starověké olympijské hry jsou protkány ne skandály, jelikož tehdy se to bralo jako věc, která pomáhá sportovcům dosahovat vyšších výkonů. V dnešní době je to chápáno jinak, a myslím si, že dopingu se jen tak nezbavíme. Je paráda, co se děje teď, že po osmi letech dojde k přezkoumání vzorků novými technologiemi. Zjistí se, co v danou dobu nebylo možné zjistit. Pro současné sportovce by to mělo být taky varování, že pokud dopují, tak se na ně přijde za čtyři nebo za osm let. Je to pro ně vzkaz: nedělejte to.“

O KARIÉŘE

„Zápasu se nevěnuji přesně rok. Kariéru jsem skončil 2012, kdy mi soupeř na mistrovství Evropy vylomil loket. Rovnou jsem přešel do trenérské pozice, kde jsem vydržel čtyři roky, a vloni po dohodě se svazem jsme rozvázali moji trenérskou smlouvu. Odešel jsem do soukromého života, rok jsem doma v Havlíčkově Brodě, funguju u sebe na benzínce. Je to jiné, ale je to pěkné.“

O DALŠÍ OSLAVĚ

„Proběhne v sobotu u mě na benzínce, všichni jsou zvaní. Bude grilování, pivo, kofola, co bude na pergole, bude zdarma. Lidi se budou moct dostat k medaili, rád se každému podepíšu. Začneme ve 12 hodin. Pak půjde bronz z Pekingu mezi ostatní medaile.“

Švecova cesta k olympijskému bronzu Srpen 2008 V Pekingu bojuje ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu. S Kazachech Assetem Mambetovovem prohrává v boji o třetí místo. Přiznává, že boj nezvládl psychicky a takticky, je na sebe naštvaný. Vítězí jeho semifinálový přemožitel Aslanbek Chuštov, Mambetov je společně s Adamem Wheelerem třetí, Švec se s Han Te-jongem dělí o páté místo. Červen 2012 Se zraněním z březnového ME (loket) se Švec nemůže účastnit kvalifikace na OH do Londýna, marně žádá o divokou kartu, kterou nedostává, a končí kariéru. Bezprostředně poté se stává trenérem, dojde až k postu šéftrenéra reprezentace. Listopad 2016 Vychází najevo, že Mambetov dopoval, usvědčen a diskvalifikován byl (stejně jako řada dalších sportovců z bývalého sovětského bloku) po opětovné analýze vzorků. Švec je novým bronzovým medailistou. Srpen 2017 Na den přesně po devíti letech od svého posledního vystoupení v Pekingu přebírá Švec medaili, šéf ČOV mu ji na jeho přání nepředává v Praze, ale v rodném Havlíčkově Brodě. Medaili dostává i Švecův tehdejší trenér Ervín Varga.