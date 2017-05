Theophilos může jít po stopách Velké pardubické, míní žokej

Dostihový klub iSport-Váňa slaví první velký triumf. Sedmiletý hnědák Theophilos vyhrál s žokejem Janem Kratochvílem 55. ročník Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem. Podpořit jej přijela i početná skupinka spolumajitelů. Po loňském druhém místě v prestižním Poplerově memoriálu je to další výrazný zářez koně, kterého připravuje legendární Josef Váňa. Podle žokeje Kratochvíla by časem mohl Theophilos klidně uvažovat i o Velké pardubické. „Rozhodně ukázal, že je to šikovný koník a není důvod, proč by touto cestou nemohl jít.“

Kratochvíl v Lysé nad Labem vyhrál Prvomájovou steeplechase počtvrté v řadě za sebou. Předchozí vítězové Ange Guardian a Rabbit Well se na start nejprestižnějšího dostihu už postavili. Ange Guardian byl dokonce v posledním ročníku druhý. „Povahově jsou si podobní a jestli půjde Theophilos ve šlépějích Angeho, tak to by mohlo být pěkné,“ říkal po dostihu Kratochvíl.

Jak jste si dostih užil?

„Dobře. Theophilos si ještě si nevěděl rady s rychlostí, protože předchozí dostihy měl kratší a chtěl jít rychlejším tempem. Ale na vodění byl bez problémů a to samé i na skocích. Tuhle vzdálenost (4200 metrů) šel poprvé, takže ještě nějaké zkušenosti bude potřebovat posbírat, ale jinak ukázal, že to je výborný kůň.“

V minulé sezoně trochu divočil v paddocku před starty. Neměli jste obavy, že to bude opakovat?

„Znám jej i z práce a věděl jsem, co by mohl dělat. Domluvili jsme si s vodičem strategii a fungovalo to všechno dobře. Zvládl to i hlavou výborně, doufám, že to tak bude pokračovat i dál.“

Vy jste vyhrál Prvomájovou steeplechase počtvrté za sebou, to je docela unikát. Máte recept?

(pousměje se) „Nemám, ale daří se nám tady, je to pěkný dostih a má tradici. Jsem rád, ale sezona je teprve na začátku a hlavní dostihy jsou až na konci. To je hlavní úkol.“

Dá se Theophilos porovnat s předchozími vítězi?

„Povahově jsou si podobní s Ange Guardianem a jestli půjde v jeho šlépějích, tak to by mohlo být pěkné.“

Mohl by?

„Naznačil, že by mohl. Uvidíme, jak bude zvládat další dostihy. Rozhodně ukázal, že je šikovný koník a není důvod, proč by touto cestou směrem k Velké pardubické nemohl jít.“

VÍCE INFORMACÍ o dostihovém klubu iSport-Váňa na www.dkfans.cz

Do Dostihového klubu iSport.cz se můžete přihlásit ZDE Zobrazit

Dostihový klub: Váňa ukázal, jak krotí zlobivého Theophila