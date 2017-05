Skákat mezi diváky? Vůbec, koni iSportu vysekl poklonu i Faltejsek

Josef Váňa, který koně nejpočetnějšího českého dostihového syndikátu v Bohuslavi trénuje, se spolu se svým týmem snažil na divoké povaze Theophila přes zimu pracovat. „V paddocku zlobí, když na něj sedne žokej, tak většinou chytne nerv,“ popisoval Váňa během nedávné návštěvy členů klubu ve stájích. „To stářím odejde. Až mu bude dvanáct, bude chodit jak beran!“

V Lysé nad Labem byl Theophilos v klidu. I když trenérka Pavla Váňová nervy měla. „Připravený je dobře, ale trošku se bojíme, jak bude reagovat na lidi a slavnostní přehlídku, protože by z toho mohl být nervózní,“ říkala před startem početnému hloučku spolumajitelů.

Už žádné pouštění draků!

S úsměvem přidala vzpomínku na divokou premiéru v Pardubicích. „Když známí viděli fotku, jak se snažím toho divočáka udržet, tak si ze mně dělali legraci, jestli prý pouštím draky?“ Není divu - Theophilos byl na fotce všema nohama ve vzduchu, vysoko nad zemí, divoce vzpínající se k nebi. „Pro jistotu jsme si domluvili se startérkou, že kdyby byl na přehlídce problém, půjdeme rovnou na start...“

Nebylo potřeba. Jan Kratochvíl nasedání i prohlídku zvládl bez problémů. Byť měl tedy pro jistotu obě nohy vytažené ze třmenů, kdyby přece jen bylo nutné narychlo „vystoupit.“ „Domluvili jsme si s vodičem strategii a fungovalo to bez problémů,“ pochvaloval si Kratochvíl.

V dostihu držel Theophila na druhém, třetím místě. V posledním okruhu zaútočil. Drtivě. Konkurence neměla šanci. „Jsem neskutečně dojatá,“ nezastírala trenérka Váňová. „Velký dík patří Honzíkovi (Kratochvílovi), jak to ustál. I koník se po zimě zklidnil, je hodný. A když jej pak přijede podpořit tolik spolumajitelů, je radost padesátinásobná.“

Hned také volala manželovi Josefovi, který byl s jinými koňmi ve Francii. „Jak si vedl ten tvůj chlupatec chlupatej?“ ptal se na dálku Josef Váňa s narážkou na Theophilovu hustou srst po zimě. „Vyhrál? Tak paráda.“

Kdo je majitel? Všichni?

Pro pohár si pak s trenérkou a žokejem šla i početná skupina fanoušků. V Dostihovém klubu jich je asi 80, na závodišti jich bylo zhruba dvacet. „Kdo je majitel? Všichni??? Vás teda je!“ lekla se v první moment Pavlína Rožníčková, která poháry předávala. „Všem gratuluji, takový syndikát je nádhera.“

S tím souhlasil i Faltejsek. „Vždyť je to krásný. Dostihy jsou zábava, ale dost drahá a ne každý si ji může dovolit,“ říkal zkušený žokej „Když se takhle na koně složí více lidí, mohu být součástí dostihů a mít z nich ještě větší zážitek.“

Další Theophilův start je plánovaný na konec května do Pardubic. A dál platí, že by se v budoucnu mohl pokusit i o Velkou pardubickou. „Proč ne, mohl by to zvládat,“ věří Kratochvíl.

Dostihový klub iSport.cz stále přijímá nové zájemce. Členové se například mohou účastnit návštěv Váňových stájí, před dostihem mají po dohodě s pořadateli přístup do paddocku, v případě úspěchu se můžou účastnit slavnostního vyhlášení. Více informací na www.dkfans.cz.