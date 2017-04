Domácí florbalový šampionát 2018 má hlavního hrdinu. Míček

Pozor, ať na vás odněkud nepřiletí míček! Ten florbalový… Právě hrací náčiní tohoto čím dál tím rozšířenějšího sportu je hlavním motivem reklamní kampaně, která začne lákat na světový šampionát, který se v roce 2018 uskuteční v Praze. „Chceme, aby to byla velkolepá událost. Nejenom pro florbal, ale pro celý náš sport,“ tvrdí Filip Šuman, prezident Českého florbalu.

Má to být pompézní akce. Nezapomenutelná. Vyprodaná O2 Arena, vášniví fanoušci. A na hřišti českým tým, lačnící po medaili. A proč ne rovnou po zlaté?

„Nemůžeme mít malé ambice. Byl bych rád, kdybychom byli schopní porážet nejlepší týmy světa,“ jasně naznačil svazový šéf Filip Šuman, že nemá cenu zůstávat zbytečně při zemi. „Chtěli bychom se dostat do finále. Proč to nezkusit doma, před super fanoušky? To je přeci ideální příležitost,“ burcuje i Milan Fridrich, florbalová legenda, sedminásobný mistr ligy a někdejší reprezentant.

Právě on na vlastní kůži poznal atmosféru minulého mistrovství, které se v Česku odehrálo v roce 2008. Tehdy Češi skončili čtvrtí, šrám na duši z toho má dodnes… O to větší touhu bude mít si sáhnout na medaili za rok. Tentokrát ale už v jiné roli. Jako asistent trenéra. „Věřím, že i teď to bude úžasný zážitek,“ reaguje Fridrich, jenž bude na lavičce pomáhat finskému expertovi Petri Kettunenovi, jenž naposledy dovedl ke zlatu Finy. Teď se o zázrak pokusí s Čechy.

Právě včera, v rámci tiskové konferenci na ministerstvu školství, byly zveřejněny hlavní motivy reklamní kampaně, která bude na mistrovství lákat. Jasně, česká florbalová stopa ve světě je významná. Češi patří mezi čtyři velmoci, disponují Matějem Jendrišákem, jedním z nejlepších hráčů planety. To ano.

Ale i tak je hlavním lákadlem florbalový míček. Právě ten bude psát příběhy, jimiž kampaň má zasáhnout co nejvíce fanoušků. „Na pohybu míčku přehráváme významné gólové akce z historie mistrovství. Věřím, že tuhle myšlenku lidi ocení,“ doufá Šuman. Když reklamní spot poprvé uviděl Fridrich, pochválil ho. „Je to super!“

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Domácí florbalový šampionát 2008 má hlavního hrdinu - míček. Takhle promlouvá v oficiálním videu • VIDEO ceskyflorbal.cz

Šampionát se uskuteční od prvního do devátého prosince 2018, minimálně ty nejzajímavější zápasy by se měly uskutečnit v O2 Areně, tedy největším českém sportovním chrámu. Florbaloví šéfové mají smělé plány, rádi by arénu pro 17 tisíc fanoušků vyprodali nejenom na české zápasy.

„A věřím, že si divácký rekord zase vezmeme zpět. Chceme zajistit super atmosféru všem týmům, pro které by to měl být životní zážitek,“ tvrdí Šuman. Divácký rekord (104 tisíc lidí) dlouho drželi Češi z roku 2008, až před třemi lety ho vyfoukli Švédové. Teď Praha brojí, aby si ho rázně vzala zpátky.

A právě děrovaný míček, přinášející nejrůznější příběhy, má pomoct nalákat plné tribuny. Prodej vstupenek by měl být zahájený na konci tohoto roku. Český florbal, slavící pětadvacetileté výročí, chce dokázat, že opět umí zorganizovat prvotřídní akci.

„Velice si vážíme toho, kam se nám za tu dobu podařilo florbal dostat. Ale tím to nekončí, máme další velké cíle,“ tvrdí Šuman. Mistrovství je největší výzvou.