Zůstanu ležet já, nebo ona. Pudilová druhý zápas v UFC na sudích nenechá

Zápas číslo dvě se blíží. Jediná česká bojovnice v UFC Lucie Pudilová v pondělí vyrazila do Singapuru, kde se v sobotu utká se zatím neporaženou Jihokorejkou Ji Yeon Kimovou. Pokusí se tak na druhý pokus zvítězit, v prvním zápase totiž kontroverzně prohrála na body. „Tentokrát to na nich nenechám. Buď tam zůstanu ležet já, nebo soupeřka,“ slibuje nejlepší česká MMA bojovnice.

Na konci května jste se zúčastnila setkání s UFC v Las Vegas. Co se přesně řešilo?

"Bylo toho poměrně dost, ale o některých věcech se veřejně vyjadřovat nesmím. V základu se ale jednalo o představení nového hlavního sponzora. Tuším, že šlo o pivovar Budweiser."

Společně s dalšími bojovníky jste se setkali i se samotnými šéfy UFC. Promlouvali k vám nějak?

"Ano. Důraz padl hlavně na to, že musíme vyhrávat a podávat nejlepší výkony. O medializaci se pak postarají hlavně oni ze svých prostředků a zkušeností, například formou sociálních sítí."

Jak jste si to v Las Vegas užila?

"Byla jsem tam poprvé v životě. Odletěla jsem, protože mě k tomu víceméně přesvědčil můj trenér. Ten je zastáncem toho, abych neseděla doma na zadku a nemyslela si, že se něco samo vynoří. Je zapotřebí vážit si takové nabídky a využít příležitosti k dalšímu posunu. Nebyla to hlavně práce, která k profesionálnímu sportu na světové úrovni prostě patří, žádná dovolená."

Jak se vám tam líbilo?

"Las Vegas samotné? Byl to pro mě obrovský zážitek a líbilo se mi tam opravdu moc."

Setkala jste se tam také s Linou Länsbergovou, vaší poslední soupeřkou, se kterou jste prohrála sporně na body. Řekly jste si k tomu zápasu něco?

"Každá z nás věděla své. O našem zápase ale nepadlo ani slovo. Nejsme kamarádky, jsme profesionální zápasnice, které bojují a reprezentují své země v nejprestižnější světové MMA organizaci."

Pudilová se svou poslední soupeřkou Linou Länsbergovou • Foto Facebook.com/lucie.pudilova

Na Facebook jste umístila spoustu fotografií s ostatními bojovníky. Koho všechno jste tam potkala?

"Setkala jsem se s mnoha zápasníky a především se světovou špičkou. Vyjmenovat je všechny nechci, mohla bych na někoho zapomenout a to bych nerada. Jsem především zápasnice, tak jsem byla ráda, že jsem mohla prohodit několik krátkých vět třeba s Amandou Nunesovou, Cristiane Cyborg Justinovou a také s velmi sympatickou Sarou McMannovou."

Mluvila jste také se šéfem UFC Danem Whitem?

"Setkání se samotným Whitem si velmi vážím, je to boss všech bossů UFC. Nemluvila jsem s ním o ničem konkrétním. Zapůsobil na mě jako velice příjemný člověk a především profesionál. Položil mi několik zdvořilostních otázek, například jak se mi tam líbí, jak se cítím a tak. Nic konkrétního, nejsem taková hvězda, ale jeho vystupování je velice příjemné. Je to velice vytížený a zaměstnaný člověk."

Šéf UFC Dana White s českou MMA bojovnicí Lucií Pudilovou • Foto Facebook.com/lucie.pudilova

Rozebíral tam někdo váš poslední zápas, ve kterém vám rozhodčí kontroverzním rozhodnutím vzali výhru?

"Ve světovém MMA, ale především v UFC, jsem zatím měla pouze jeden zápas. Ale při krátkých rozhovorech s některými zápasníky si někteří můj debutový vstup do UFC okamžitě vybavili. Třeba Francis N'Gannou mi řekl, že to byl výborný zápas a že taková prohra na body nic neznamená, jde především o atraktivitu a plné nasazení, tak jak to říká i můj trenér. Řekl také, že se mu líbí můj styl boje."

Dozvěděla jste se tam také svou další soupeřku a už tuhle sobotu se utkáte. Bylo to hodně narychlo?

"Dostala jsem nabídku na další zápas před třemi týdny a záleželo jen na mně, jestli ji přijmu, nebo ne. Nikdo mě do ničeho nenutil. S trenérem jsme probrali všechna pro a proti, ale stejně jsme oba věděli, že do zápasu jednoduše půjdu. Jsem bojovnice a chci bojovat!

Bojovat budete až v Singapuru...

"Bude to můj první zápas mimo Evropu a já jenom doufám, že neletíme přes půl planety, abychom se tahaly po kleci, nebo se válely na zemi. Jsem připravená. Budu bojovat za naší zemi, za náš klub a především za sebe. Tentokrát nechci nechat rozhodnutí na rozhodčích. Buď tam zůstanu ležet já, nebo soupeřka, jsem rozhodnutá skončit 'ultimo', což znamená jako ta, co zůstává."

Cítíte se být na zápas dostatečně připravená?

"Jsem v přípravě už několik týdnů. Tvrdě jsme dřeli tak jako vždy. To hlavní máme za sebou, nyní jenom zbývá pořádně srovnat hlavu, na čemž pracujeme stejně jako na fyzičce. Děkuju hlavně členům našeho malého klubu, kteří mi pomáhali v přípravě. A děkuju taky fanouškům, přátelům a hlavně sponzorům, kterých není mnoho a to víc si vážím jejich podpory."