Clash of the Stars 7: V akci Soukup, sumo i vyhozený Mikulášek

Bizarní, divný, nenáviděný, ale i milovaný. Clash of the Stars, tedy organizace bojových sportů zaměřující se na zápasy pochybných „celebrit“ a ještě pochybnějších influencerů, je v současnosti fenoménem. O tom svědčí vyprodaný galavečer číslo 7 v holešovické Fortuna areně i tradiční zájem o pay per view, tedy placený internetový přenos z této akce. Na co se v sobotu 27. ledna můžeme těšit?

Psychopat Bejr vs. Jaromír Soukup

Dluhy Jaromíra Soukupa chce Jaromír Soukup mimo jiné vyřešit boxerským zápasem proti velmi excentrickému youtuberovi Aleši Bejrovi, jehož přezdívka „psychopat“ nemůže být výstižnější. Ten předzápasové trashtalky posunul na jinou úroveň a na teůevouméjp šéfa a zkušenějšího boxera „ze staré školy“ útočil například přes rozpadlý vztah s Agátou Hanychovou, nebo dluhy TV Barrandov.

Soukup si v minulosti Bejra pozval do několika pořadů své televize, kde si očekávaný fight potvrdili. Bejr je sice mladší, Soukup ale má přece jen za sebou nějakou boxerskou minulost a měl by být v této disciplíně přece jen techničtější a kvalitnější. Podle sázkových kurzů je ale mírným favoritem Aleš Bejr.

Soukup v kariéře prohrál jediný ze šestadvaceti boxerských zápasů, éterem se ale nesou spekulace o tom, že svým soupeřů platil, aby jej nechali vyhrát. Naposledy šel Soukup do akce před deseti lety. Jak tedy dopadne jeho návrat z „důchodu“ zpátky mezi provazy? Naopak příštím Bejrovým soupeřem by mohl být promotér organizace Tomáš Linh Le Sy, s nímž udržuje výraznou rivalitu.

Aleš Bejr při nástupu do ringu • Foto Clash of the Stars

Debut Václava „Baby Jagy“ Mikuláška

Debut čeká v Clash of the Stars Václava „Babu Jagu“ Mikuláška. Zápasník, jenž v MMA prohrál s Karlosem Vémolou, byl vyhozen z Oktagonu po napadení trenéra Jakuba Müllera, narazí na Patrika „Žraloka“ Hüblera. Nepředpokládá se, že by s kontroverzím influencerem měl Mikulášek jakýkoli problém, přece jen za sebou má profesionální dráhu MMA zápasníka, což pro jeho oponenta neplatí. Pro promotéry každopádně nebylo snadné pro profi zápasníka Mikuláška najít vhodného soupeře, který by se mu ve společnosti bizarních postaviček byl vůbec ochotný postavit.

Slavící MMA bijec Václav Mikulášek na turnaji Oktagon 41 • Foto Oktagon MMA

Karlos v Clashi?

Mohl by v Clashi nastoupit po Mikuláškovi další profesionální zápasník? Už se zde objevil Tadeáš „Mawar“ Růžička. Ten byl vyšetřován policií za napadení muže v rámci pouliční rvačky, už předtím měl udeřit pěstí do obličeje jednu z návštěvnic rychlého občerstvení. Nebylo divu, že mu Oktagon, kde dřív působil, vystavil stopku.

Součástí prvního galavečeru Clash of the Stars byl dále Leo Brichta, teoreticky si o start v Clashi řekl Karlos Terminátor Vémola. Chtěl by ale osm milionů korun, což je teď asi nesplnitelné. Striktní názor na profesionály v této organizaci má Vémolův trenér André Reinders. „Kdyby tam šel někdo z mých kluků, vyhodím ho,“ pronesl před časem v našem podcastu Fight!

Největší bizár

Nejvíc „creepy“ zápas se očekává mezi pornoherečkami Drahomírou Jůzovou, alias Lady Dee a Nikolou Lauberovou. Ta se už „proslavila“ tím, že na tiskové konferenci na svou sokyni hodila kočičí exkrementy. Bohužel to nebylo to nejhorší, co už stihla předvést. Hvězdy z filmů pro dospělé zde mají každopádně jisté místo. Již dřív došlo například na konfrontaci podle pravidel kickboxu Silvie Dellai a Xholakys z platformy OnlyFans. Mezi nadstandardně kuriózní se bude počítat i premiérový sumo duel na českém území mezi dvěma 150 kilovými borci Gappem a Diegem Kotlárem.

Popularita

Clash of the Stars bojovná umění snad i degraduje, možná zesměšňuje. Přesto v rekordních časech dokáže vyprodat všechny sedačky a idolové, jak už jakkoli pochybní, se těší při svých zápasech snad větší oblibě, než opravdoví bijci z Oktagonu. Podobné je to v Polsku, kde organizace FAME, jež byla předlohou pro českou verzi, v popularitě a množstvím sledujících na sociálních sítích drtí mnohem tradičnější organizaci KSW. Promotér Le Sy se už nechal slyšet, že cílí na O2 arenu.

Kde se popularita tohoto produktu bere? Cílí na mladé fanoušky ve věku 15-25 let, kteří následují své oblíbené influencery. Ti se s nimi mohou identifikovat v tom smyslu, že by něco podobného také zvládli. Navíc zápasy trvají pár minut, mladé publikum během krátké doby vidí mnoho akce a dynamických momentů. Díky tomu udrží pozornost. Což by třeba při devadesátiminutovém fotbalovém zápase bylo složitější.