Pudilová o výhře v UFC: Chtěla jsem ji uškrtit, trochu mě podcenili

Kvůli jednomu zápasu letěla na druhou stranu světa a zazářila. Česká MMA bojovnice Lucie Pudilová v sobotu nastoupila do svého druhého zápasu v nejprestižnější MMA organizaci světa UFC a připsala si tam svou premiérovou výhru. Jihokorejskou soupeřku Ji Yeon Kimovou porazila na body, přestože ještě před zápasem byla viditelně hodně unavená. „Ten časový posun hrál podstatnou roli, ale byla jsem unavená z jiných důvodů. Ženy a dívky to určitě odtuší,“ přiznala ostýchavě. Přesto dokázala v oktagonu zazářit. I když soupeřku neporazila před limitem, byla se svým výkonem spokojená. „Chtěla jsem ji uškrtit,“ vysvětlila.

Stala jste se první Češkou, která dokázala vyhrát zápas v UFC…

„Ano, Češkou jako ženou ano, ale jinak přede mnou byli Karlos Vémola a Viktor Pešta. Svoji první prohru v UFC neberu úplně jako porážku. Byla to pro mě velká zkušenost, dostala jsem další odhodlání na sobě pracovat. S trenérem Ladislavem Erdélyim na sobě dál pracuju jak po fyzické, tak po psychické vyváženosti.“

Jaké byly vaše pocity?

„Mé pocity? Hodně pozitivní, jsem spokojená, že se základní taktika podařila splnit aspoň z 80 procent. Ta změna, byť to tak pochopitelně nemuselo vypadat, přinesla své ovoce. Trenér mi říká, že se učíme společně, ale že mně to jde lépe, protože jsem mladší (smích).“

Jak budete slavit?

„Nyní si to vše ještě probírám, ale spíš odpočívám, hlavně duševně. Dělím se o radost hlavně s rodinou a přáteli a snažím se poděkovat všem, kteří tam daleko byli v mém srdci. A to hlavně fanouškům a přátelům, protože jsme vyhráli všichni společně. Vyhrála jsem za naší zemi, za svůj klub a pochopitelně i sama za sebe. Ale všechno to cítím dohromady a proto je mi hrozně moc fajn.“

Soupeřka je zlatá olympionička v šermu, ale její pohyb byl dost čitelný

Soupeřka první dvě kola vydržela všechny vaše údery s klidem, jak jste se cítila, když jste viděla, že se jen tak rozhodit nenechá?

„To ano, někteří fanoušci mi i psali, že by byla skvělou hráčkou pokeru (smích). Já jsem ji rozhodila hlavně pohybem, pořád v ní převládá ten šerm, což je hlavně pohyb dopředu a dozadu. Vždyť je to taky zlatá olympionička v šermu. Ten její pohyb byl ale hodně čitelný. Taktiku jsem hlavně změnila na základě práce v postoji, kontroly vzdálenosti a hlavně častých změn v pohybu. Nešla jsem za každou cenu do důrazu na úder, chtěla jsem ji ukončit na zemi, škrcením nebo pákou.“

Cítila jste po prvních dvou kolech, že bude škrcení nejlepší volbou?

„Cítila jsem, že jsem v tomhle směru silnější, i když byla moje soupeřka i nějakou šampionkou v grapplingu. Myslím, že mě v tomhle směru podcenil i její tým. Mluvili jsme o tom s trenérem. Říkal, že až to ucítím, tak ať to udělám. V žádném zápase to totiž není nikdy stejné.“

Málem se vám to ve třetím kole podařilo…

„Soupeřka byla kvalitní a věděla jsem, že má velmi slušný zvedák, ale k tomu, aby mě na něj nachytala pokaždé, když si vzpomněla, měla daleko. Věděla jsem, že musí čekat na moji chybu, tak jako já čekala na to, až přijde ten správný pocit vzdálenosti, abych ji mohla vzít do klinče. Chtěla jsem to ukončit pákou nebo tím škrcením, vím, že na to sílu mám, ale byla zkušená a vycítila to. Hodně slušně se dokázala mému škrcení ubránit, i když se mi to nakonec málem podařilo dotáhnout do konce. Ale je to MMA a všichni moc dobře víme, jak rychle se kontrola a dominance v postoji i na zemi může během několika sekund změnit.“

Před třetím kolem zachytily ruchové mikrofony vašeho rozzlobeného trenéra, který vám radil větší kombinace, ale neposlechla jste ho a dala na svou intuici. Vynadal vám potom, že jste ho neposlechla, nebo i u něj převládala spíš euforie z výhry?

„Jak jsem už říkala, trenér chtěl, abych těmi kombinacemi donutila soupeřku do klinče vlítnout. Vzdálenost si musela zkrátit ona a ne já. Pak bych měla výhodu, překvapila bych ji přesně tím, co ode mě čekala nejméně. Bylo by to pro mě důležitou výhodou. Je ale opravdu dobrá ve čtení zápasu a její tým jí radil, aby zůstala v postoji a nechávala mě propadávat svými úhyby a natrefovat zvedáky nebo háky. Ale můj pohyb vychází z úplně jiných základů, neustále pracujeme na komplexnosti. Nejde o to, že jsem neposlechla trenéra, ale o to, že jsem to tak cítila. Nešlo to úplně tak, jak jsem si představovala. Trenér mi řekl, že to nechá na mně, také vycítil jak to je. Hodně se mnou mluví a pozoruje mě, aby víc pochopil moje pocity v daný moment. Pořád se učíme a to jak v zápase samotném, tak i z pohledu rozhodčích. Stačí si vzpomenout na ten zápas v Londýně. Naše hlavní cesta teď směřuje na fyzickou i psychickou vyváženost.“

Kimová po zápase vypadala, že počítá s výhrou a naopak vy jste při vyhlašování vypadala dost překvapeně. Jak jste viděla průběh zápasu? Věděla jste, že jste byla lepší, nebo to bylo překvapení?

„Ano, všimla jsem si, že si po zápase věřila na výhru. Ale byl to jen její pocit. Vypadala jsem překvapeně, protože jsem se v mysli vrátila k tomu poslednímu zápasu v Londýně, kdy jsem si myslela, že vyhraju a o to to pak bylo na psychice horší. Když zápas skončí na body a je to už jen na rozhodčích. Asi jsem měla větší obavy, na své straně jsem cítila menší dominanci, ale nevěděla jsem, jak to viděli rozhodčí. Možná jsem počítala i s remízou, cítila jsem, že mám navrch, ale nebyla jsem si jistá. Tentokrát se ale rozhodčí přiklonili na mou stranu a určitě zhodnotili všechny aspekty toho boje. Mile mě to překvapilo. Rozhodně jsem se necítila jako poražená, ale nebyla jsem si jistá. O to větší radost jsem pak z výsledku měla.“

Vyhrála jste v UFC, takže se vám splnil jeden z velkých snů. Jaký je váš další vytyčený cíl?

„S UFC mám smlouvu na čtyři zápasy. Vždycky udělám všechno pro to, abych zápas ukončila a vyhrála. Pokud to skončí na body, nebo mě nějaká bojovnice dostane na submission nebo knockout, to je teprve za dveřmi. I proto bych si přála mít další zápas až tak za čtyři měsíce. A hlavně bych si chtěla vybojovat další kontrakt s UFC.“

Máte novou přezdívku, Ultimo, jak vznikla?

„Jsem rozhodnutá zápasy pokaždé ukončovat, a tak z toho vzešla i tahle nová přezdívka. Z toho odhodlání a rozhodnutí. Ultimo totiž znamená ten, co zůstává. Pořád ale jsem ‚Příbramská střela‘.“

Ta únava byla z jiných důvodů, ženy to pochopí

Bylo těžké vyrovnat se s tak obrovským časovým posunem? Před zápasem jste vypadala hodně unaveně.

„Časový posun hrál určitě podstatnou roli. Více než s ním jsem se ale musela vyrovnat s rovníkovým podnebím, ale nakonec se mi to naštěstí podařilo a zase tolik mi to nevadilo. Ta únava ale byla z úplně jiných důvodů. Ženy a dívky určitě odtuší z jakých. Nechci to rozebírat, ale v Singapuru to nebylo poprvé, co jsem se s tím musela potýkat. Podobný typ ‚únavy‘ jsem měla i ve Švédsku, kdy jsem poprvé bojovala s Linou Länsbergovou. Teď už to dojde i chlapům. Také proto si teď tak vychutnávám odpočinek.“

Jaké teď máte plány na další dny? Budete odpočívat a regenerovat? Kdy se chcete vrátit k tréninku?

„Hned jak ucítím fyzickou i psychickou vyváženost, tak se k tréninku vrátím. S trenérem to vycítíme, zřejmě ve stejnou dobu. Těším se na to, ale všechno má svůj čas.“

Jaké jste měla ohlasy na zápas ze svého okolí?

„Tak určitě stojím nohama na zemi. Jsem vděčná, že mám tolik fanoušků nejen v naší zemi, ale už i ve světě. Převážná většina fanoušků, ale i některých zápasníků a trenérů, lidí od UFC, říká, že to byl atraktivní a poměrně slušně takticky zvládnutý zápas. Všem fanouškům, přátelům, několika málo sponzorům, realizačnímu týmu, rodině a hlavně mému trenérovi patří obrovské díky.“