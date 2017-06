Vémola se pustil do soupeře už před zápasem: Když prohraješ, vrať peníze!

Do jejich vzájemného zápasu v O2 aréně zbývá ještě pět měsíců, mezi oběma bojovníky už to však vře teď. Bojovníci MMA Karlos Vémola a Petr Ondruš se během sobotního galavečera XFN, který se odehrál v pražské hale Královka, v kleci provokovali a pokračovali i druhý den na sociálních sítích. „Jsem nas*anej, co tam ten kašpar předváděl. Píno, sám tomu nevěříš, co to tlacháš?“ ptal se Vémola Ondruše ve videu. A ten nezahálel. Jeho video vtipně zparodoval a svému soupeři vzkázal: „Rozbiju ti hubu za to, jak se chováš.“

Na sobotním galavečeru se měl Petr ‚Píno‘ Ondruš utkat s Tomášem Penzem, jeho soupeř však v důsledku shazování váhy v den zápasu zkolaboval a nenastoupil. Sedmatřicetiletý bojovník aspoň přišel do klece pozvat fanoušky na svůj další zápas, který se uskuteční v prosinci v pražské O2 areně. A jelikož byl na akci přítomný i jeho příští soupeř Vémola, neváhal ho trochu vyprovokovat. „Už se těším, až Karlosovi rozevřu úsměv.“

A Vémola se vyprovokovat nechal. Nejdřív vztekle dorazil do klece, druhý den ještě přidal na svou facebookovou stránku video. „Skončilo XFN, kde byla spousta zajímavých zápasů, ale já jsem z toho večera odešel docela nas*anej, kvůli tomu, co tam ten kašpar předváděl a vyprávěl. Že prej já se budu smát jako šašek, až mi otevře pusu od ucha k uchu,“ říkal bojovník, který si jako první Čech vůbec vyzkoušel prestižní UFC a svému příštímu soupeři vzkázal: „Proč to lidem říkáš? Vyprávíš takový nesmysly, vždyť ty víš, že mě nemůžeš porazit.“

Karlos Vémola naposledy bojoval v listopadu, od té doby ho trápí zranění. Zápas s Ondrušem má naplánovaný na prosinec, sám je mezi ostatními bojovníky hodně žádaným soupeřem.

„Ten Brazilec vyřvává, že se mnou chce zápasit, teď Pešta vyřvává, tys vyřvával. Místo, abys byl pokornej, že máš šanci se mnou zápasit, tak budeš vykládat takový nesmysly. Vždyť tomu nevěříš. Myslíš si, že tomu lidi věřej?“ ptá se Vémola na videu.

A aby toho nebylo málo, tak svého soupeře vyzval, aby se v případě porážky vzdal své výplaty. „Jestli si tak věříš, jak říkáš, tak pojď, vítěz bere všechno. Ale ty do toho nepůjdeš. Když mě porazíš, vem si mojí výplatu, když vyhraju, tak si ji vezmu já. Já totiž tak moc vím, že tě ukončím, že jestli tě neukončím, tak ze svojí výplaty klidně budu vracet lidem peníze. Protože si nezasloužím dostat zaplaceno, pokud ti nenamlátím tak, jak jsem slíbil.“

Vémola na videu také dodal, že v případě výhry by Ondrušovu výplatu poukázal nadaci Lenky Bartákové pro onkologicky nemocné děti.

Petr Ondruš ovšem nezahálel a Vémolovi odpověděl po svém. Natočil parodující video, na kterém je ve starém Peugeotu, v tričku s popiskem Calvin Klejn napsaným fixou a budíku místo hodinek. „Jsem slyšel, že si mě zase nějakej knedla z Olomúca bere do pusy. A ještě se mi snaží diktovat, co mám dělat se svýma penězma,“ vzkázal Ondruš v narážce na Vémolu.

A pokračoval... „Takže poslouchej mě, Karlíku. Bude to asi takhle. Já nemám problém dát svoje peníze z výplaty Lence na onkoláčky,“ řekl a vrátil se i ke svým předchozím výrokům. „To, co jsem tam říkal, za tím si stojím. Já jsem nikdy neříkal, že tě porazím, já jsem nikdy neříkal ‚já su šampion, já, já, já‘. To jsi říkal ty. Já jsem pouze řekl, že ti rozbiju hubu za to, jak se chováš. Za tím si prostě stojím. Já ti tu hubu rozbiju, otevřu ti tu pusu od ucha k uchu, otevřu si ji jako konzervu. Pak mě klidně můžeš zalehnout, jako to děláš. Můžeš zase dál dělat klasicky nezajímavej zápas, absolutně nekoukatelnej pro všechny lidi,“ vyzýval Vémolu.

Jejich vzájemný zápas se uskuteční v rámci galavečera XFN 5. Konat se bude 7. prosince v pražské O2 areně.