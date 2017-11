Vémola v pořadu Fight!: O cestě do UFC, kulturistice a práci vyhazovače

Na souboj Karlos Vémola vs. Petr Ondruš 7. prosince musí dojít! Tvrdí to sám český terminátor i přesto, že nedávno podstoupil operaci krční páteře.

„Petr ví, že prohraje, vědí to i jeho trenéři. A kdybych ze souboje odstoupil, byla by to pro něj skvělá šance, jak se z toho dostat,“ tvrdí rázně Vémola. „Kdybych řekl, že odstupuji, protože jsem zraněný, tak on by řekl, že ukončuje kariéru a dál na mě čekat nebude. A já si tu šanci nechci nechat ujít.“

Díky práci vyhazovače v Londýně se probojoval do nejprestižnější MMA ligy UFC. Kariérní cesta Karlose Vémoly je zkrátka unikátní. V první části rozhovoru v pořadu Fight! dvaatřicetiletý bojovník promluvil nejen o svých začátcích, ale i tom, jak prožívá, když ublíží soupeři, nebo proč je práce vyhazovače mnohem nebezpečnější, než souboje v kleci.

Kromě témat týkajících se zápasení byla v prvním díle rozhovoru v pořadu Fight! řeč i o zkušenostech z práce vyhazovače v londýnských barech. „Můžu říct, že nejhorší jsou rvačky mezi ženskými. Dopadají i mnohem hůř,“ říká s pobavením legendární český bijec. „Chlapi se bijí pěstmi, ženské sena sebe útočí podpatky, lahvemi… Zažil jsem hodně špatných dámských soubojů.“

Video k článku 720p 360p <p>Díky práci vyhazovače v Londýně se probojoval do nejprestižnější MMA ligy UFC. Kariérní cesta Karlose Vémoly je zkrátka unikátní. V první části rozhovoru v pořadu Fight! dvaatřicetiletý bojovník promluvil nejen o svých začátcích, ale i tom, jak prožívá, když ublíží soupeři, nebo proč je práce vyhazovače mnohem nebezpečnější, než souboje v kleci.</p> REKLAMA Fight!: Karlos Vémola o cestě do největší MMA organizace UFC VŠECHNA VIDEA ZDE

Bitka roku se blíží! Karlos Vémola vs. Petr Ondruš. Pro oba bude tento zápas vlastně posledním. Ondruš hodlá soubojem s legendárním gladiátorem ukončit kariéru v MMA, Vémola už nechce zápasit s dalším Čechem. Kdyby však prohrál, hodlá ukončit kariéru. Souboj navíc bere velmi osobně, kvůli vtípkům týkajících se jeho zranění.