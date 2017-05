Abraham urval v Jerezu bod, Kornfeil prožívá nejhorší start v kariéře

Abraham do první letošní evropské Grand Prix odstartoval z 19. místa, což byl jeho nejhorší kvalifikační výsledek v sezoně, a téměř celý závod odkroužil na třetím místě od konce. K závodu nastoupil s naštípnutým kotníkem a poškozenými vazy po pádu před dvěma týdny v Austinu.

Všechny medailové pozice obsadili domácí jezdci. První triumf v sezoně vybojoval Dani Pedrosa před mistrem světa Márcem Márquezem a Jorgem Lorenzem. V čele pořadí MS se udržel Ital Valentino Rossi, třebaže poprvé chyběl na stupních vítězů a skončil až desátý.

Kornfeilovi k poslední bodované 15. příčce chybělo téměř sedm sekund. "Je to docela zvláštní pocit. Bojujete s jezdci, o kterých víte, že na ně bez problémů máte, že máte lepší brzdy a lepší stopu, ale nestačí to. Ani přesto všechno vám to nestačí, abyste je porazili," posteskl si Kornfeil, který po 21. místě v kvalifikaci startoval do závodu ze sedmé řady.

"Myslím, že o body jsme přišli v počátku závodu, kdy jsem se snažil jezdcům ukazovat, abychom spolupracovali a jezdci před námi se tak neutrhli. Jenže to nebylo možné, protože se děl přesný opak. Ale takový je život," dodal osmý muž loňského šampionátu, který před touto sezonou vyměnil hondu za peugeot.

"Po závodech máme naplánované testy, věřím, že nám pomůžou z momentální situace a konečně začneme sbírat body. Nic jiného si v tuto chvíli nepřeju," řekl Kornfeil. Další šanci bodovat bude mít za dva týdny v Le Mans.

První vítězství v kariéře vybojoval sedmnáctiletý Španěl Arón Canet. V souboji dvou jezdců startujících z první řady porazil o 31 tisícin sekundy Itala Romana Fenatiho, který vyhrál před dvěma týdny v Austinu. V čele šampionátu se udržel díky třetímu místu další Španěl Joan Mir, Fenati na něj ztrácí jen devět bodů. Vítěz sobotní kvalifikace Jorge Martín se musel spokojit s devátou příčkou.

Závod Moto2 vyhrál Španěl Álex Márquez, který se dočkal prvního triumfu na domácí dráze a také premiérového úspěchu v této třídě, v níž jezdí třetí sezonu. Mistr světa v nejslabší kubatuře z roku 2014 porazil o více než tři sekundy Itala Francesca Bagnaiu. Vítěz úvodních tří závodů sezony Ital Franco Morbidelli po pádu nedojel, přesto dál vede průběžné pořadí.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu:

Moto3:

1. Canet (Šp./Honda) 41:25,706, 2. Fenati (It./Honda) -0,031, 3. Mir (Šp./Honda) -0,155, 4. Ramírez (Šp./KTM) -0,358, 5. Di Giannantonio (It./Honda) -0,946, 6. Migno (It./KTM) -1,162, ...18. Kornfeil (ČR/Peugeot) -20,836.

Průběžné pořadí (po 4 z 18 závodů): 1. Mir 74, 2. Fenati 65, 2. Martín (Šp./Honda) 59, 4. McPhee (Brit./Honda) 49, 5. Canet 43, 6. Di Giannantonio 35.

Moto2:

1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 43:24,350, 2. Bagnaia (It./Kalex) -3,442, 3. Oliveira (Portug./KTM) -4,958, 4. Pasini -6,824, 5. Marini (oba It./Kalex) -6,917, 6. Schrötter (Něm./Suter) -9,561.

Průběžné pořadí (po 4 z 18 závodů): 1. Morbidelli (It./Kalex) 75, 2. Lüthi (Švýc./Kalex) 64, 3. Oliveira 59, 4. Á. Márquez 49, 5. Bagnaia 33, 6. Nakagami (Jap./Kalex) 32.

MotoGP:

1. Pedrosa 45:26,827, 2. M. Márquez (oba Šp./Honda) -6,136, 3. Lorenzo (Šp./Ducati) -14,767, 4. Zarco (Fr./Yamaha) -17,601, 5. Dovizioso (It./Ducati) -22,913, 6. M. Viňales (Šp./Yamaha) -24,556, ...15. Abraham (ČR/Ducati) -51,279.

Průběžné pořadí (po 4 z 18 závodů): 1. Rossi (It./Yamaha) 62, 2. M. Viňales 60, 3. M. Márquez 58, 4. Pedrosa 52, 5. Dovizioso 41, 6. Zarco 35, ...18. Abraham 9.