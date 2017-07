Smrže dělilo v závodu MS superbiků osm sekund od bodu

Osm sekund dělilo českého motocyklistu Jakuba Smrže od bodovaných pozic v nedělním závodu mistrovství světa superbiků v Laguna Seca. Smrž, který se na americkém okruhu vrátil do šampionátu po pěti letech, dojel šestnáctý těsně před krajanem Ondřejem Ježkem.

Smrž si pochvaloval, že proti sobotnímu 18. místu přišlo zlepšení. "Samozřejmě velká rezerva je ve výkonu a elektronice, ale pracovali jsme s tím, co bylo k dispozici. Bylo těžké jet stejně rychle jako ti, kterým to jede na rovině o 20 km/h víc a navíc se můžou spoléhat na kontrolu trakce, ale s tím jsem do toho šel a důležitý byl pokrok v časech během víkendu a pocit na motorce," uvedl český jezdec na facebooku.

Vyhrál britský obhájce titulu a vedoucí muž šampionátu Jonathan Rea. Na třetím místě dojel vítěz sobotního závodu Chaz Davies, který v Laguna Seca startoval tři týdny po těžké nehodě a zlomenině obratle.

Mistrovství světa superbiků v Laguna Seca (USA):

2. závod: 1. Rea 35:03,414, 2. Sykes (oba Brit./Kawasaki) -2,887, 3. Davies (Brit./Ducati) -4,847, ...16. J. Smrž (ČR/Yamaha) -59,197, 17. Ježek (ČR/Kawasaki) -1:00,571.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 26 závodů): 1. Rea 341, 2. Sykes 282, 3. Davies 226, ...22. Ježek 12.