Filip Podmol jel poprvé finále freestylového MS, v Krakově byl šestý

Filipu Podmolovi se sobotní večer vydařil. Vedle postupu do finále vyhrál také Best Whip Contest, tedy soutěž o nejlepší "placku", trik s položením motorky na bok ve vzduchu. "Splnil jsem si všechny cíle, se kterými jsem do Polska přijížděl. Jsem za to moc rád," řekl spolupracovníkovi ČTK Podmol.

V šestičlenné finálové skupině nicméně skončil na posledním místě. "Ještě je potřeba, abych zapracoval na jednodušších tricích a měl je opravdu čisté a protáhlé. A také musím porotcům příště ukázat skok na Quater Pipe rampě, abych získal více bodů za využití tratě," doplnil.

Liboru Podmolovi znemožnila lepší výsledek zlomená kost na ruce, kterou mu v operovali v pondělí. "Chtěl jsem ukázat, že člověk i pět dní po vložení železa do dlaně může skákat triky na motorce. Byla to spíš taková zkouška v tom, čeho je schopna lidská vůle, tělo a mysl," řekl Libor Podmol, jemuž patří v průběžném pořadí MS druhé místo. "Všechny triky jsem dopadal bez držení řídítek a odrazy byly opravdu bolestivé. Věděl jsem, že nemohu dělat žádné extra kousky," řekl.

Mistra světa z roku 2010 ale potěšil výkon mladšího bratra. "Myslím, že v kvalifikaci zajel životní jízdu. Doufám, že do konce roku bude stát na pódiu, a třeba tam budeme oba dva. To by pro mě byla největší výhra," uvedl Libor Podmol, na nějž se v celkovém pořadí MS dotáhl Španěl Dany Torres. Oba mají 48 bodů.

V čele je úřadující šampion Melero, který v letošním roce zaznamenal třetí výhru. "Doufám, že se dám do pořádku, potrénuji ve Španělsku a příště chci Melera porazit. Za poslední dva roky se to podařilo pouze mně, tak to chci zopakovat," řekl Libor Podmol odhodlaně.

Další český reprezentant Petr Pilát se závodu v Krakově nezúčastnil kvůli poraněnému kotníku, místo něj se se světovou konkurencí poprvé v kariéře poměřil sedmnáctiletý Matěj Časák, jenž ale skončil poslední.