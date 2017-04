Z MS jim vyškrtli disciplíny, teď je zase vrátili. Pecka, slavil Fuksa

Vedení světové kanoistiky tak reagovalo na četné protesty, které se objevily po zveřejnění výrazně upraveného závodního programu. Své rozhodnutí odvolalo a pro letošní rok se vrátilo k programu z předchozího mistrovství světa. "Všichni si klepou na čelo, že se program zase změnil takhle pozdě. Je to zmatek na druhou, ale jsme rádi, že je více disciplín. Na domácím mistrovství světa se bude moct představit více reprezentantů. Je hlavní, že kanoistům nechali některé disciplíny, v našem případě zejména pětistovku," komentoval postup mezinárodní federace pro server Kanoe.cz reprezentační trenér Pavel Hottmar.

<p>Kanoista Martin Fuksa měsíc trénoval v Portugalsku a chystá se na desetidenní soustředění do Chorvatska. Z přípravy má zatím skvělé pocity. V srpnu bude před domácím publikem v Račicích obhajovat titul v závodě na 500 metrů na světovém šampionátu, jehož je ambasadorem společně s kajakářem Josefem Dostálem.</p>

Světového šampiona na pětistovce a stříbrného medailistu na kilometru z roku 2015 Fuksu náhlý zvrat nadchl. "Tak to je pecka! Jsem úplně šťastnej," poznamenal.

Překvapení a radost neskrýval ani člen úspěšného čtyřkajaku Jan Štěrba. "Tohle je šílené. Každopádně čím víc disciplín na mistrovství světa, tím lépe," řekl dvojnásobný bronzový olympijský medailista. Cenné kovy získal společně s Danielem Havlem, Lukášem Trefilem a Josefem Dostálem. V této sezoně se bude muset čtyřkajak obejít bez mistra světa Dostála, který bude vedle kilometru závodit i na pětistovce.

Program disciplín rychlostní kanoistiky pro olympijské hry 2020 v Tokiu by měl být definitivně určen na začátku května, až ho schválí Mezinárodní olympijský výbor. Pak by mělo být jisté, zda budou čtyřkajaky závodit na kilometru, nebo na poloviční trati. "Z mého pohledu je skoro jedno, jestli pak na olympijských hrách zůstane kilometr, nebo pětistovka, ale je jasné, že se chceme zaměřovat na tu disciplínu, která pak bude olympijská. A to je potřeba rozlousknout co nejdříve," uvedl Štěrba.

Světový šampionát v Račicích se uskuteční od 23. do 27. srpna.