Kajakářka Galušková je juniorskou mistryní světa, uspěli i další Češi

Kajakářka Antonie Galušková vybojovala v Bratislavě titul juniorské mistryně světa, Lucie Nesnídalová získala ve stejné kategorii bronz. Mezi vodními slalomáři do 23 let přidal kanoista Václav Chaloupka stříbro. Jeho kolega Lukáš Rohan, jenž obhajoval druhou příčku z Krakova, zůstal těsně pod stupni vítězů.

Finále v kategorii C1 nevyšlo ani juniorovi Matyáši Lhotovi, který stejně jako Rohan obhajoval titul vicemistra světa. Se šesti trestnými sekundami byl Lhota šestý.

Rohan se dopustil jednoho "šťouchu", a i kdyby se penalizace vyvaroval, pomalejší jízdou by na trio medailistů nestačil. Druhý Chaloupka ztratil na vítězného domácího Slováka Marka Mirgorodského necelou sekundu.

"Nemůžu tomu uvěřit, největší zážitek kariéry. Jízda byla víceméně bez chyb, všechno vyšlo, jak jsme si řekli s trenérem. Asi někde ta vteřina na Marka byla, ale jsem spokojenej, jízda byla super. Oproti semifinále jsem se zlepšil o šest sekund, to hovoří za vše," radoval se Chaloupka.

Ve dvojnásobnou českou radost proměnily závod juniorské kajakářky. Mezi mladší ze sester Galuškových Antonii a bronzovou Nesnídalovou se vešla Slovenka Eliška Mintálová.

"Neuvěřitelný, o tomhle se mi snad ani nezdálo. Já měla za sen dostat se do finále. Ale první místo? To nejde ani popsat," rozplývala se Galušková. "Já to vůbec nečekala, do finále jsem se dostala z desátého místa a byla jsem nadšená už z toho. A najednou medaile. Jsem strašně spokojená," doplnila Nesnídalová.

V kategorii K1 do 23 let se mezi deset finalistek překvapivě nedostala juniorská mistryně světa z roku 2013 Amálie Hilgertová, jež v semifinále zajela 13. čas. Do bojů o medaile zasáhla naopak její parťačka Barbora Valíková a finálovou desítku uzavřela.