Závadová vyrovnala rekord, ale přála Mickovi: Ať se vyhlašuje král a královna

Zvítězila, ale šampiona viděla v někom jiném. Sama Barbora Závadová ocenila Jana Micku, který se stal prvním Čechem na trati 1500 metrů kraul pod 15 minut a i díky tomu bral na mistrovství Evropy páté místo

„Je to pro mě velké překvapení, moc jsem to Mícovi přála,“ uvedla Závadová. „Věděla jsem, že jsme měli vyrovnané výsledky, takže to bylo nahoru dolů, rozhodovalo jen pár bodů. Mohl by se vyhlašovat král a královna, to by bylo lepší.“

Závadová vyhrála anketu také za rok 2011, letos tedy triumfovala už počtvrté v kariéře, čímž vyrovnala rekord Baumrtové. Ta ovládla hlasování v letech 2009 a 2010 (volili se zvlášť muži a ženy) a také v sezonách 2012 a 2013. Třikrát získali ocenění polohovkářka Hana Černá, znakařka Ilona Hlaváčková a krauler Květoslav Svoboda.

Závadová měla na evropském šampionátu vyšší ambice než sedmé místo. Na olympiádě v Londýně pak nepostoupila do finále. V konci sezony naopak finálovou účast vybojovala na mistrovství světa v krátkém bazénu.

„Sezona byla zajímavá, byla to horská dráha,“ hodnotila Závadová. „Začalo to nepovedeným mistrovstvím Evropy v Londýně, nejhezčím okamžikem asi byla olympiáda. Nakonec přišla změna trenéra. Celý rok jsem si užila, mistrovství světa se mi povedlo, konec roku se mi líbil. Po dlouhé době jsem si užívala plavání a závodění.“

Po olympijských hrách v Riu de Janeiro ve vysokoškolském sportovním centru skončil Závadové trenér Jaroslav Strnad a její přípravu přebral italský expert Paolo Bossini. Pod ním také absolvovala celý podzim a teď začíná přípravu na novou sezonu.

„Vracím se do přípravy, je to těžké, bolí celé tělo, mám svalové horečky… Ale musím to zvládnout, abych se na sezonu připravila,“ říká Závadová. „Vrcholem sezony bude mistrovství světa v Budapešti a samozřejmě se budu chtít probojovat do finále. Mezi osm to bude těžké, ale udělám maximum.“