Baumrtová bude na MS bojovat o finále. Po dlouhé době fajn závod, říká

Pro Baumrtovou začal šampionát už v neděli, kdy nepostoupila z rozplaveb v závodě na 200 metrů kraul, její hlavní disciplíny ale začaly až v pondělí ráno.

„Byla jsem dost nervozní, víc než včera. Protože, přece jenom, včera to byla doplňková trať a teď přišly moje znaky na řadu,“ líčila Baumrtová. „Po docela dlouhé době, co se mi na velkých soutěžích ne úplně dařilo prodat, co jsem natrénovala během půl roku, tak se mi podařil fajn závod. Jsem za to strašně ráda.“

Baumrtová v rozplavbě, v níž se sešla s maďarskou hrdinkou Katinkou Hosszúovou, navázala na měsíc starý nadějný výkon z Říma, za kterým zůstala jen sedm setin sekundy. V rozplavbě, kterou vyhrála Hosszúová, jí to stačilo na čtvrté místo a klidný postup do večerního semifinále.

„Myslím, že je to kvalitní čas na to, že je to na mistrovství světa. Na tak velké soutěži je složité si dávat osobáky a dá se říct, že je to můj season best,“ hodnotila Baumrtová.

V boji o postup do finále však bude muset útočit na svůj osobní rekord 59,84 sekundy, který zaplavala před čtyřmi lety na mistrovství světa v Barceloně. V rozplavbách skončila na osmém místě, které by večer garantovalo finále, Britka Kathleen Dawsonová v čase 59,88.

Ostatní čeští plavci zůstali v rozplavbách. Prsařce Martině Moravčíkové scházelo na stovce k postupu do semifinále na devatenáctém místě 26 setin sekundy (1:07,69). Martina Elhenická skončila na 1500 metrů volným způsobem v čase 17:04,63 minuty osmnáctá.