Finalista Synek po suverénním výkonu: Premiér se mě nedočkal

„Nemluvil jsem s ním. Bylo mi sděleno, že musel někam jet. Já jsem se totiž rozhodl dát si ještě kolečko veslovací a on mezitím musel odjet. Čekal na mě a nedočkal,“ líčil Synek.

Jaké pro vás bylo semifinále, v němž jste kromě úvodní pětistovky, kdy závod napálil Srb Marjanovič, jasně vládnul?

„Dobrý… Trošku se změnily povětrnostní podmínky. Celý dobou foukal povítr, najednou se to otočilo a foukal protivítr, což mě docela pobavilo. Těsně předtím, než jsem šel na vodu mi trenér Pepa Lux říká: Až nebudeš poslední pětistovku moct, tak tam foukne krásný vítr a pomůže ti. On fouknul, ale přímo do zad, takže mi to moc nepomohlo…“

Měl jste celou dobu závod pod kontrolou?

„Jak poslední pětistovku začali bojovat tři o dvě postupová místa, začalo se to na mě valit. Standa z Běloruska (Stanislav Ščarbačenja) do toho začal šlapat. Nechtěl jsem pustit první místo, takže jsem tam jel ještě pár takových rychlejších temp - trochu jsem přidal. Poslední tři tempa už jsem viděl, že mě nepředjede, tak jsem si to dovolil vypustit.

Horké počasí vás nezaskočilo?

„Pokud takhle fouká, tak je to ještě dobrý. Pokud to vedro není úplně extrémní, tak je to v pohodě. Nejhorší je, když je nějaký smrťák a nefouká. To se člověk vůbec neochladí.“

Co vám semifinále napovědělo?

„Bylo to dobrý. Rozjíždím se, byl to pro mě teprve druhý závod. Včera jsem nejel úplně naplno. A dnes ještě také ne, ale už se prostě dostávám do toho tempa, kdy jezdím stabilně, rychle a před všemi. Doufám, že to vydrží celou sezonu. Každým závodem se rozjíždím víc. Hraje v tom roli i věk, už nejsem tak výbušný, ale spíše vytrvalý. Soustředím se na to, abych jel rychle co nejdéle.“

Jak se vám líbí atmosféra v Račicích?

„Úplně super! Jsem z toho celkově nadšený. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům. To je fakt super, co tady předvádí, všichni nadšení, úsměvy rozdávají… Všem nám to tady hodně pomáhá. I lidí na semifinále je hodně, doufám, že zítra na finále bude úplně narváno.“

Vy jste dokonce po závodě absolvoval oslavnou jízdu podél tribun, kdy jste divákům mával…

(úsměv) „Vyveslovával jsem se, akorát když mi začali tleskat, tak jsem jim zamával. Bylo to hezké gesto pro diváky, že vím, že tam jsou.“

Co pro finále čekáte od Chorvata Damira Martina, který vás vloni porazil na mistrovství Evropy i na olympiádě?

„Myslím, že zítra to bude o mně, o Chorvatovi, uvidíme, jak se ostatní vyspí. Němec taky nejede špatně, Bělorus dneska taky ukázal, že je v konci pořád rychlý. I když u něj člověk nikdy neví. Semifinále jede super a finále zahodí. Překvapil mě Švýcar, který vyhrál Světový pohár před třemi týdny a vypadl. Srb to samé, byl tam třetí, dneska taky vypadl.“

Máte už s Martinem utvořenou rivalitu?

„Jo, poslední dva roky je to nový, stálý soupeř. Přidal se k nám s Drysdalem, jsem za to rád, těším se na to. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to šlo úplně lehce, ale ono to nepůjde…“