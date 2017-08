Šest let čekali na výhru. Na tohle jsme měsíc a půl dřeli, hlásí Džavoronok

Na mistrovství Evropy, které se hrají co dva roky, nevyhráli čeští volejbalisté šest dlouhých let. Poslední dva šampionáty končili s nulou, bez výhry. Mladý a hladový tým Michala Nekoly na mistrovství Evropy v polském Štětíně čekání rázně utnul. Češi v derby smetli Slovensko 3:1 (19, -28, 16, 17) a s největší pravděpodobností si zajistili postup do další fáze turnaje. V neděli hrají s Německem (20.30).

Když čeští volejbalisté v září 2011 naposledy na evropském šampionátu vyhráli (v Karlových Varech porazili Estonsko), bylo nejmladšímu členu aktuálního týmu Donovanu Džavoronokovi čtrnáct let. „To jsem se asi ještě plácal někde na písku u beachvolejbalu s tátou a ještě jsem ani pořádně nevěděl, co to šestkový volejbal je,“ usmíval se Džavoronok. „Ale pamatuju si na to.“

Bylo vidět, že jste na Slovensko byli hodně nažhavení, souhlasí to?

„Ano, byli jsme hodně nahecovaní. Vlastně se to dá trošku dá brát tak, že jsme měsíc a půl makali v posilovně hlavně pro tento zápas. Neříkám, že jenom, ale hlavně pro něj. Protože byl klíčový v naší skupině. Teď už můžeme hrát uvolněně a když předvedeme stejný výkon proti Němcům nebo Italům, tak to může být minimálně vyrovnaný zápas. Těšíme se na další.“

Ve druhém setu jste prohrávali 6:12, ale dokázali jste se vrátit do zápasu a měli i tři setboly. Byť jste set jej ztratili - nakoplo vás to? Nebo to bylo těžké v tu chvíli ustát?

„Na Slovácích bylo vidět, že když jsme jim dávali sety hodně, o pět, o devět bodů, tak šli do dalšího setu s tím, že byli víc dole. My, i když jsme ten druhé set prohráli, tak bylo super, že jsme to dotáhli a měli dokonce setboly. Já tam zkazil servis, to jsem asi neměl... Ale nakoplo nás to do dalšího setu.“

Poslední česká výhra na mistrovství Evropy je stará šest let. Je fajn, že jste i tento balvan odvalili?

„Nějak jsme to nevnímali, ale určitě jsme chtěli hodně vyhrát a dali jsme do toho všechno. A potvrdili jsme, že na to máme. A i když se nám nepovedla první půlka reprezentační sezony, tak si furt myslím, že na to máme a můžeme se dostat daleko.“

Na Německo a Itálie, další soupeře ve skupině, tedy půjdete s čistou hlavou?

„Určitě. Pokud bychom teď prohráli, tak bychom do toho šli, že musíme. Nic není dohráno, Slováci ještě mohou porazit Němce nebo Italy, ale my už do toho rozhodně můžeme jít s čistšíma hlavama a hlavně s vítězstvím za sebou. Což je jenom dobře.“