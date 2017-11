České beachvolejbalové krásky dřou v Římě, na sladkosti musí zapomenout

Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová změnily po sezoně trenéra a zimní přípravu tráví s Andreou Tomatisem na jeho půdě.

„Je toho kupa, na čem pracujeme. Tak třeba trenér chce, abychom nahrávaly prsty, což je pro mě menší změna, ale nenahrávala jsem tak úplně pravidelně. Míša by měla nahrávat pořád a jenom prsty a to dřív nedělala,“ vysvětlila Hoidarová Kolocová. „Vnímám to jako výzvu. Zároveň se na to hodně těším, protože nás to dokáže posunout,“ dodala Kvapilová.

Úřadující vicemistryně Evropy a mistryně republiky se v Římě teprve rozkoukávají. „Podívat se ve městě jsme byli jen jeden den, trenér nás provedl a moc se nám tam líbilo,“ řekla Kolocová. Víc času však neměly, hodně ho strávily v posilovně. „První týden byl hodně těžký, trochu nás to překvapilo. Na takové dávky jsme nebyly zvyklé,“ popsala Kvapilová působení kondičního trenéra Valeria Vaccara.

„Mě překvapilo hlavně moje tělo, co bylo schopno absolvovat,“ přiznala Hoidarová Kolocová. „Byla jsem po trošku nemoci a první týden jsem ve středu sotva chodila a myslela si, že ve čtvrtek nevstanu z postele. A nakonec jsem byla schopná i trénovat. Byla jsem mile překvapená, jak tělo zregenerovalo. Zdá se, že věk 29 let ještě není tak tragický, že jsem ještě schopná naplno makat,“ smála se.

Oběma hráčkám zvyklým zavírat se před lezavým listopadovým chladem do haly učarovalo, že si v Římě zatrénovaly venku, na pláži. „Největší zima tady byla 13 stupňů, ale taky jsme zažily osmnáct. Venku jen v mikině, paráda,“ pochvalovaly si.

Stejně tak si pochvalovaly italské jídlo. „Mají ho skvělé. Většinu sice nemůžeme jíst, ale krásně to vypadá. Zmrzlinu bych mohla mít každý den,“ zasnila se Hoidarová Kolocová. To ovšem nejde, protože s novým koučem přišla i změna jídelníčku.

„Necpeme do sebe zbytečnosti. Nejíme sladké věci, zato dobré maso, zeleninu a sýry ano. Ale bílé pečivo, croissanty, oslazené kafíčko s mlíkem, to není ideální, ačkoli je to skvělý. Do dobré stravy to ale nepatří,“ vysvětlila.

„Kafíčko jsem taky musela vypustit, sem tam jsem si ráda osladila čaj medem, a to už taky neprobíhá. Jíme jenom bílé jogurty, ale ve finále to není tak špatné, jak by to mohlo vypadat,“ přidala se Kvapilová. „Když přijde na nejhorší, jednou týdně máme povolený cheat day, kdy smíme cokoli. To jsme si daly zmrzlinu a croissant s čokoládou jsme dostaly od trenéra,“ řekla Kvapilová.

Obě přiletěly do Prahy v pátek před polednem, už v pondělí je čeká návrat na římské „galeje“.

„V sobotu stíháme benefiční turnaj, v neděli strávíme den s našimi blízkými, v pondělí jeden trénink, a hurá zpět do Říma,“ popsala Kolocová. Turnaji na podporu charitativních projektů, který se koná v sobotu od 12 hodin v Beachklubu Pankrác, předchází dražba, kdy si každý zájemce o hru vydraží partnera do smíšené dvojice.

A jak vidí svou „cenu“ Kolocová s Kvapilovou? „Necháme to na lidech. Budeme samozřejmě rády, když nás vydraží za co nejvíc, abychom přispěly co nejvíc do celkové částky. Uvidíme, jestli to bude deset, dvacet nebo třeba padesát tisíc,“ usmála se Kolocová.