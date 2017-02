To už je válka! Jsi prase, řval Rus na Fourcadea v přímém přenosu

Konflikt mezi Martinem Fourcadem a Ruskem se posunul na další úroveň. Nejenže měl Francouz na mistrovství světa v Hochfilzenu s ruskými jezdci problém na trati, ale vše pokračovalo na vyhlašování vítězů. Aby toho nebylo málo, do Fourcadea se opřel populární ruský komentátor Dmitrij Guberněv ještě v přímém přenosu. Slovní válka se strhla i na tiskové konferenci. A své k tomu měl i český biatlonista Michal Šlesingr.

Martin Fourcade je velkým bojovníkem proti dopingu. A mezi ním a ruským týmem to tak pořádně vře. To se potvrdilo i v prvním závodě na MS v Rakousku. Francouz ve smíšené štafetě složil k zemi ruského hříšníka Alexandra Loginova.

Tím ale vše jen začalo. V závěru závodu se „předvedl“ ruský komentátor Guberněv, kterého evidentně Fourcadeův kousek pořádně naštval. „Martine, jsi prase! Ať to ví celý svět,“ řval v přímém přenosu Rus. To samé si pak napsal na Instagram.

Konflikty ale pokračovaly. Ještě na vyhlášení vítězů nejdříve ruský biatlonista Anton Šipulin nepodal Fourcadeovi ruku, načež Francouz ironicky zatleskal a odešel ze stupní vítězů. „Jako člověka už ho nerespektuji,“ naštval se pak na něj Šipulin.

Naštvaný na Rusy není ale zdaleka jen Fourcade. Vře to i v českém táboře. „Přijde mi opravdu dost ujeté, že v téhle době, kdy se tohle dost řeší, tak co Rusko udělá? Přivezou člověka, který měl nejhorší možný doping v našem sportu,“ stěžoval si Michal Šlesingr.

„Když přivezou Loginova a rovnou ho nasadí do závodu, to je krásný obrázek toho, jaký je v Rusku pohled na doping. U nás, kdyby někdo dopoval, tak už si neškrtne. Tohle je jen obrázek přístupu, jak moc je doping pro Rusy špatnej, jak moc je to tlačí na patě,“ dodal.

