Vítek s Rybářem o Koukalové: Je špička, medaili jsme potřebovali

Spokojenost asi nemůže být větší?

Rybář: „Po čtvrteční štafetě úplně nádherný.“

Vítek: „Potřebovali jsme jednu medaili, že jo? A tu máme.“

Rybář: „To je rozdíl proti tomu Oslu.“

Hamza: „S prázdnou se vracet nebudeme.“

Koukalová byla skutečně zlatým vrcholem…

Rybář: „To, jak se to vyvíjelo, že se to střelecky nepovedlo Verče, nebo Evičce na ležce… To čekání na Gábinu bylo dlouhý, ale o to nervóznější. A že to v cíli nakonec bylo o 4 vteřiny… byli bychom spokojení i s jinou medailí, ale když to takhle zvládla, sluší jí ta nejcennější.“

Vítek: Navíc to neměla jednoduché, když jsme ji nasadili tak dozadu. Ale o to měla rychlejší sníh.“

Rybář: A zase má další zkušenost… my to samozřejmě dělali s nejlepším úmyslem, aby měla ty nejlepší podmínky. A na střelnici určitě špatné nebyly. Navíc měla i ty informace na Lauru, což bylo docela důležité. Povedlo se to a je to krásné, když sejde.“

Pochyboval jste nicméně ještě o tom, když na posledním úseku Koukalová místo dvanácti vteřin vedla už jen o sedm?

Rybář: „Pochyboval. Všichni víme, že Laura umí finiš velice frekvenčně. A ta nervozita tam byla. Já si jen v duchu přál, aby dokázala jet tu rovinku jako na podzim na kolečkových lyžích. Ty síly už trochu chyběly, ale čtyři vteřiny jsou pořád ještě relativně dostatečný náskok.“

Dá se tak říct, že už máte teď splněný hlavní cíl?

Rybář: „My ty cíle měli dobře závodit a být do deseti. Nicméně vyšší cíl než vyhrát MS nemůže být. Na druhou stranu je před námi spousta dalších závodů. Nechceme usnout na vavřínech, ale každopádně domů s prázdnou nepojedeme a už teď jsme určitě fanouškům udělali radost. Gábina ovšem ukázala, že je závodnicí úplné světové špičky a že se jí to povedlo na MS, je rozdíl proti loňsku. Ona se i prezentovala, že se bude snažit na to MS připravit a asi se připravila.“

Je třeba i lepší než vloni?

Rybář: „Je to pro ni jiná sezona, vloni se to vyvíjelo jinak. V Oslu už toho měla docela plné zuby, absolvovala všechno, kdežto letos jsme vynechali štafetu v Anterselvě, protože jsme věděli, že MS by mělo být jejím vrcholem sezony. Neříkám, že to udělá jeden závod, ale tady to mistrovství je pro ni jiné než loňské, kde to bylo pořád ve znění zkusit získat glóbus. Letos to tady určitě není o tom glóbu, ale o tom mistrovství světa. Psychicky je to něco jiného.“

A po tomhle zlatu už zbývá, v souvislosti s příštím rokem, asi už jediná věc, kterou nemá, že?

„To ani vůbec nevím. Nicméně pochopila, že je potřeba závodit pro radost a ne proto, že si bude vytyčovat nějaké cíle. A tím, že to bude dělat dobře, budou přicházet i ty úspěchy. Jak to dělá Jarda Jágr. Oni jim ty góly a body počítají a nakonec někdo tu statistiku udělá. Takže když budu dobře závodit a dělat ten sport jak mám, uvidím, kam se v tabulkách dostanu. A Gabča se šplhá pořád nahoru.“

