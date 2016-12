Kouzlo biatlonu? Je unisex a blízko k euforii i tragédii, říká expert

Proč Čechy biatlon tak baví?

„Myslím si, že zásadní jsou tam dvě věci. První z nich je, že se daří českým sportovcům a sportovkyním. Ale druhou, a možná důležitější, je atraktivita formátu a přímého přenosu, emocí, kde se v tom sportu pořád něco děje. Nemá to hluchá místa, je to krátký, svižný formát. Tyhle dvě věci tomu neuvěřitelně pomáhají a jsou zásadní.“



Nesouvisí to trochu se současnou rychlou, až klipovitou dobou?

„Klipovitost v tomhle duchu je pro lidi zajímavá. Neboť lidi jsou mnohem zhýčkanější. Zábav, které soupeří o jejich pozornost, je mnoho, mnohem víc než před dvaceti lety. Jenom, kolik přenosů mají live… Jsou zhýčkanější, dívají se na to, kde je víc emocí, kde je to zábavnější.“

Což biatlon viditelně splňuje…

„Podařilo se jim vymyslet formát, kde máte za třicet, čtyřicet minut hotový závod. Od proher, tragédií, neúspěchů je krůček k euforii a úspěchům. Někomu se nepovede první položka, pak zastřílí dobře a je ve hře o medaile. A to během třiceti minut. Nevídáno, neslýcháno… Když je to ve fotbale po čtvrt hodině tři nula, na zbylých pětasedmdesát minut se většinou nemusíte dívat.“



Máte vysvětlení, proč biatlon přitahuje i ženy?

„Do vínku tohoto sportu je dáno, že je unisex, dělají ho holky i kluci. Upřímně řečeno je výhodné, že není zásadní rozdíl mezi výkony mužů a žen. Kromě toho, že muži běhají rychleji. Ale z hlediska stylu je to velmi podobné. Když vezmete ženský a mužský basketbal, to jsou dva trošku jiné sporty. Fotbal a hokej jsou velmi maskulinní sporty a této unisexové vyváženosti nikdy nedosáhnou. Podobným unisexovým sportem je beach volejbal, dobře se dívá na ženské i na chlapy.“

