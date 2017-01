Doležal pomohl polským skokanům k triumfu na Turné. Je to pohádka, říká

Když před lety ukončil skokanskou kariéru, Michal Doležal to chvíli zkoušel u filmové produkce a Angelině Jolie třeba vezl z letiště koženou bundu z Benátek. Brzy se ale potvrdilo, že pravým místem pro osmého muže olympiády z Naganu jsou dál skokanské můstky. V létě po něm sáhl polský tým a spolu teď slaví unikátní triumf. Oslavy Turné v Polsku ještě nedozněly a dnes už rozjásaná Wisla vítá další závody Světového poháru.

Tři Poláci z prvních čtyř na Turné, jaké to pro vás je?

(úsměv) „Ono už to začalo v létě, kdy jsme byli nahoře. Samozřejmě, léto je něco jiného. Ale pokračovalo to dál, v Kuusamu jsme navázali. Pokračovalo to dál až do teď, závod od závodu to furt jde nahoru. Vyhráli jsme družstva, furt se tam držíme. Sám jsem zjistil, že udržet se tam je nejtěžší, co může být. Zatím to funguje, je to super, pro mě to je pohádka.“

Co se teď děje v Polsku?

„Uvidíme, co se bude dít ve Wisle a v Zakopaném. V médiích to jede na plný pecky. Po posledním závodě na Turné byla fantazie. Hned jsme seběhli dolů, všichni jsme si to užili, závodníci s trenéry dohromady. Bomba…“

Slavili jste trošičku?

„Zůstali jsme…“ (smích)

Dostali závodníci volnou ruku?

„Sedli jsme si, zhodnotili jsme to. Byla uvolněná atmosféra, ale jsou to profíci. Oslava k tomu patří. Dali si jedno, maximálně dvě piva, což je úplně v pořádku. My jsme si povídali trošku dýl. Stefan (trenér Horngacher) to uvedl, zhodnotil celé Turné, dosavadní práci. Potom se ujal slova nový direktor Adam Malysz. A potom každý, kdo chtěl, něco řekl. Já jsem hlavně poděkoval za veškerou práci trenérům, závodníkům a celému mančaftu.“

Jak často se vídáte s Malyszem?

„S Adamem jsem furt. Byl s námi asi na padesáti procentech závodů, vždycky večer sedíme na pokoji.“

Jak svůj triumf prožíval Kamil Stoch, který se stal prvním polským vítězem Turné po šestnácti letech?

„Byl hrozně rád. Toho baví závodit, nevím, jak bych to popsal… On má vytýčené cíle. Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, chtěl vyhrát Turné. Smáli jsme se, že vyhrál skoro všechno, snad kromě letního Grand Prix. Byl v euforii. Myslím, že mu to všechno docházelo později. Během závodu bylo vidět, že se ani dole neradoval, vůbec nevěděl, na čem je.“

A teď mi povězte, v čem vězí to polské kouzlo?

„Zaprvé je to závislé na tom, jak závodník pracuje. Když jsem přišel, po prvním měsíci jsem viděl, jak kluci pracují, hlavně s jakou pokorou. Musím říct, že Stefan Horngacher měl všechno dopředu vymyšlené. Kluci tomu věřili, celé léto pracovali na tom, co Stefan nastavil. V létě to neslo ovoce, Maciej Kot i Kamil se zlepšili. Do zimy to došlo i Piotrovi Žylovi. Je tam i Dawid Kubacki. První je práce závodníků, ale Stefan to všechno super nastavil. Výborně se doplňujeme, atmosféra je fantastická.“

S čím Horngacher přišel?

„Můžu jenom říct, že konkrétně u Poláků je to změna techniky. A je to o práci, o hlavě, že tomu věří. Atmosféra je perfektní. Je to obrovská síla celého týmu. Pak funguje všechno.“

Ptali se vás čeští skokané, co Poláci změnili v technice?

„Neptali.“

A řekl byste jim to?

„Neřekl… Ale ono se to moc neliší.“

Poláci na Turné 1. Kamil Stoch 2. Piotr Žyla 4. Maciej Kot 15. Dawid Kubacki 20. Stefan Hula

Jak se k vám vlastně dostala polská nabídka?

„Přišlo to vloni v Planici. První bod bylo, jak se k tomu vyjádří manželka. Protože jsem nevěděl, kolik času to bude všechno stát, když budu k zahraničí. Akceptovala to. Potom už jsem se dlouho nerozmýšlel. To bylo jasné, tohle se nedalo odmítnout.“

Co všechno máte v Polsku na starosti?

„Jsem koordinátor, jsem zodpovědný za materiál pro áčko, béčko a céčko dohromady. Výhradně pro áčko šiju kombinézy a jsem zároveň asistent. Konzultuju se Stefanem tréninky a doplňuju ho.“

Vaše renomé člověka, který umí ušít dobré kombinézy, asi při nabídce hrálo roli, že?

„Taky určitě… Ale Stefanovi jsem říkal, že jsem furt hlavně trenér. To akceptoval. Ale brali mě hlavně kvůli kombinézám.“

Vaše služby si pochvalovali i čeští skokani. Čím to, že to ve vašich kombinézách závodníkům tak létá?

(úsměv) „Já nevím, třeba jsou závodníci tak dobří. To je samozřejmě první věc. Člověk může obléknout, co chce, jak nebude skákat, bude mu to k prdu. Když je materiál dobrý, tak může i uškodit, pokud člověk neskáče dobře. Já dělám, co jsem naučil za šest let, co kombinézy šiju. Od začátku jsem si dělal střih úplně sám. Každou sezonu je každá kombinéza trochu jiná. Takhle to šlo těch šest let a už vím, co a jak funguje. Minimálně můžu říct, že dokážu na závodníka kombinézu ideálně dopasovat, aby mu vyhovovala.“

Máte v Polsku víc možností?

„Samozřejmě jsme testovali materiál. Já jsem v Česku dělal víc kombinéz, pro Čechy i zahraniční týmy. Teď mám osm lidí, pro které dělám stoprocentně. Mám víc času to zdokonalovat.“

Poláci jsou teď na vrcholu, ale všechno to začalo na začátku tisíciletí Malyszmánií, že?

„Bylo to tak. V Adamově době tam bylo pár skokanů. Musím dodat jedno české jméno. Vzali tam trenéra Pavla Mikesku, ten tam přitáhl i nějaké sponzory. Myslím, že Poláci si ho váží, že tam skok podržel. Tím se udrželi nějací závodníci, Adam mohl vyskočit nahoru a Adam to všechno spustil. Zrenovovaly se areály ve Szczyrku a v Zakopaném, vyrostla Wisla. Mají tam moderní tréninková centra.“

Není vám líto srovnání se situací v Česku?

„Samozřejmě, že je. Je to o penězích. Záleží, jestli k tomu postaví stát, jací lidi kolem toho pracují, aby získali nějaké peníze a chtěli tomu pomoct. Myslím, že se dá všechno. Ale je to o financích a ve srovnání s Polskem nás čeká hodně práce.“

Kde hlavně?

„V sehnání financí a renovaci areálů. Harrachov je výborný areál, super můstky, ale je potřeba, aby se opravily.“