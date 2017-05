Devatenáct let čekání u konce? Korbelův tým chce vybojovat titul

Ostravané jsou ve finále favoritem. Za celou sezonu prohráli v lize jediný zápas, v play off kráčí bez zaváhání. Trenér Tomáš Demek navíc bude mít k dispozici kompletní kádr. K dispozici budou Aleksandar Karakaševič, Chiang Chieh-Hung, Tomáš Tregler i Petr Korbel.

„Máme vyrovnanější mančaft, mít čtyři kvalitní hráče je obrovská výhoda, mohu míchat sestavou a jsme pro soupeře prakticky nečitelní,“ pochvaloval si Demek. „Bude hodně záležet na tom, zda zvládneme oba domácí duely. Pak je šance, že sérii ukončíme na západě Čech.“

Františkovy Lázně ovšem v play off ukázaly solidní sílu. Třetí tým základní části se v play off probil přes Baník Havířov (3:2) a El Niňo (3:1) až do finále. Klíčovou osobností je Antonín Gavlas, úřadující mistr republiky. „Antonín hraje celý rok ve skvělé formě a Tomáš Pavelka má obrovské zkušenosti, takže v klíčových momentech zabral,“ uznává kvality soupeře trenér Demek. Trojkou týmu je Romualdo Manna.

„Ostrava je velkým favoritem, má v kádru kvalitní zahraniční hráče, kteří jsou schopni celou sérii rozhodnout,“ míní před finále Antonín Gavlas. „Pro nás je důležité, že Tomáš Pavelka už je zdravotně v pořádku a můžeme nastoupit v kompletní sestavě. Chceme si každý míček, set i zápas užít. Už jen finále je pro Františkovy Lázně velkým a nečekaným úspěchem takže teď už můžeme jen překvapit. Chceme na soupeře hned od začátku vytvořit tlak, protože pak máme šanci porazit i lepší hráče. Věřím, že fanoušci uvidí parádní finále.“