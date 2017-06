Rekordmani Zlatého poháru se nemění. Překvapil je trenér Popelka

„Je to cenné vítězství v pěkném dostihu,“ radoval se Popelka. „Ve Zlatém poháru se tu několikrát dařilo i Mandarinovi, ale ten běhal v dobách nechytatelného Royal Mouginse.“

Na startu Zlatého poháru, dotovaného půl milionem korun, bylo po škrtnutí Trima šest koní. Dangerous Gleam si s Bartošem doběhli pro triumf stylem start-cíl. „Malou krizi jsme měli, ale za to, jak celý dostih skákal a jak cválal, si to zasloužil dotáhnout až dokonce,“ komentoval Josef Bartoš. „Krizi jsme měli zhruba dva kilometry před cílem, ale náskok jsme využili k tomu, že si přefoukl, než k nám přišli soupeři.“

Dangerous Gleam (stáj www.trdelnik.com-Luka) vyhrál s Josefem Bartošem v sedle Zlatý pohár v Pardubicích • Foto Milan Křiček

Osmiletý Dangerous Gleam už to zkoušel i v těžších krosech, ale podle Bartoše mu víc sedí klasická steeplechase. „Říkal jsem majiteli i trenérovi, že by to pro něj bylo lepší na klasice. Jsem rád, že mě poslechli a podařilo se nám vyhrát takový dostih.“

Druhý doběhl Monsieur Bachir (Faltejsek, DS Pegas), třetí Kifaaya (Váňa, Monte Negro). Až za nimi skončili favorizovaní Mustamir a obhájce loňského vítězství Nos Galan. Trenéři František Holčák a Josef Váňa se tak i dál dělí o rekordní počet vítězství ve Zlatém poháru. Oba jich mají pět. Z koní je historicky nejúspěšnější Royal Mougins (Dr. Charvát), který vyhrával nepřetržitě v letech 2007, 2008, 2009 a 2010.