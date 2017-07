První prohra softballistek (zatím) stála finále. S Itálií bude druhý pokus

Přímý postup do finále mistrovství Evropy do 16 let v Ostravě si české softballistky nevybojovaly. Po dramatické bitvě prohrály s Nizozemím 0:2, byla to jejich vůbec první prohra na turnaji. V sobotu budou mít Češky druhý pokus o postup do bojů o zlato. Musí porazit Itálii (zápas začíná v 10.30). Finále je na programu také v sobotu od 16 hodin. Pokud český tým s Italkami prohraje, bude mít bronz.

„Věřím, že s Itálií zvládneme vyhrát a do finále se dostaneme,“ burcuje spoluhráčky chytačka Eliška Slaninová. Proti Nizozemí byla k bodům nejblíže. Ve třetí směně nejdřív poslala míč až k plotu a pak ji na domácí metě chytily Holanďanky o centimetry.

Ve třetí a čtvrté směně jste měly větší tlak na pálce, kolik vám chybělo k bodu?

„Málo! Stačilo, aby byl trošku pomalejší příhoz, nebo jeden vypadnutý míč a byla jsem doma... Škoda. Holanďanky neudělaly žádný extra error, který by nám body dovolil.“

Trápily jste je ovšem hodně...

„Už jsme je na turnaji jednou porazily (2:0) a byly jsme nabuzené, že je porazíme znova. Ale tlačily na pálce víc než my. My taky měly dobré hity (na odpaly Češky vyhrály 8:6), ale nedovolily nám doběhnout až domů.“

V páté směně za stavu 0:0 měly soupeřky obsazené všechny mety, vy jste si svolala spoluhráčky do středu a vzala krátký oddechový čas. Co jste si stihly říct?

„Abychom udělaly ten poslední aut, šly znova na pálku a rozsekaly je. Abychom to zahrály v klidu. Jenže přišel trochu divoký balón, jeden odpal a ony si doběhly pro jediné body za zápas.“

Na druhou stranu, Nizozemky protočily hned tři nadhazovačky. Trápily jste je?

„Rozložily jsme je, rozpálily všechny tři a dokázaly jsme tlačit na jakoukoliv nadhazovačku. Škoda, že to nevyšlo i na doběhy.“

Kolik vám zbývá sil na duel s Itálií, ve kterém budete mít druhý pokus o postup do finále?

„Musíme to zvládnout. Nastoupíme v nejlepší sestavě, budeme tlačit a snad se to podaří.“

Výsledky českého týmu, základní skupina: Německo 3:0, Slovensko 15:0, čtvrtfinálová skupina: Itálie 3:1, Ukrajina 17:0, Velká Británie 10:0, Německo 8:1, Nizozemí 2:0, Rusko 10:8, semifinále číslo 1: Nizozemí 0:2.

ČESKÁ REPUBLIKA: Klára Čejková-Kolací, Natálie Tvrzníková, Magdaléna Kavanová, Michaela Čurillová, Anna Zoulová, Anna Dušková, Marie-Jana Binková, Anežka Bartoňová, Andrea Markvartová, Ema Vodičková, Alexandra Slaná, Robina Burkovičová, Eliška Slaninová, Niko Schwarzingerová, Nikola Brdková, Lenka Bakusová, Klára Pospěchová, trenéři: Petr Mindžak, Václava Čejková-Kolací, Jana Klempířová.