Já a favoritka celého turnaje? Dívám se jen na 1. kolo, říká Plíšková

PŘÍMO Z MELBOURNE | Je zvyklá začínat grandslamy na skromných kurtech pro pár desítek diváků. Dnes v noci (1.00 SEČ) ale vkročí Karolína Plíšková do Australian Open hlavní branou. Úvodní duel proti dvacetileté Španělce Saře Sorribesové (106. na WTA) odehraje světová pětka na centrkurtu Roda Lavera a i to je důkaz, jaké pozornosti se na druhém konci světa těší. Jsi jedna z největších favoritek turnaje, slýchává česká jednička. „Snažím si tyhle prognózy moc nepouštět k tělu,“ říká.

Austrálii milujete víc než New York, kde jste si před čtyřmi měsíci zahrála finále. Je to váš nejoblíbenější grandslam?

„Je. Akorát tu čekám na pořádný výsledek. Líbí se mi počasí, mám ráda teplo. Od juniorů jsem si k turnaji vytvořila vztah. Do Austrálie se vždycky těším po měsíci doma, kde je zima. Turnaje jsou parádní, povedlo se mi předloni Sydney, teď Brisbane. Daří se mi tady.“

Zapomínáte na svůj juniorský titul z Melbourne. Co si z něj vybavujete?

„Už je to sedm let… Byl to můj vůbec první grandslam, který jsem hrála. Takže finále a ještě k tomu na kurtu Roda Lavera, byla ohromná věc. Cítila jsem se tak malá a vyděšená, pak jsem zvítězila. První můj opravdu velký triumf.“

Jak se vám teď poslouchají předpovědi, že jste jednou z největších favoritek seniorského turnaje?

„Říká mi to kdekdo, no. Poví se to snadno. Spousta lidí mi věří a fandí, jsem ráda, ale bude hodně těžké to zrealizovat. Snažím si tyhle prognózy moc nepouštět k tělu. Já osobně se za favoritku nepovažuju, je tady spousta dobrých holek.“

V září jste oslnila maršem do finále US Open a konečně ze sebe shodila grandslamovou deku. Cítíte se po velké výsledku na téhle scéně pohodlněji?

„Cítím se líp. Nechci to samozřejmě zakřiknout. To neznamená, že nemůžu prohrát. Byla jsem pod tlakem, teď jsem jistější.“

Jsou teď pro vás grandslamy jasná priorita?

„Jsou, asi jako pro každou hráčku. Beru kolo po kole, ale když jsem si vyzkoušela postup do finále, chci se zase dostat co nejdál.“

Zkoumala jste svůj los?

„Ne. Jenom první kolo. Nikdy se nedívám dál. David (kouč Kotyza) taky říkal, že to není dobré. Takže se o pavouka nezajímám. Až vyhraju, tak se budu dívat dál.“

Cítíte rozdíl v přípravě na grandslam pod novým koučem Kotyzou?

„Má hodně zkušeností, dvakrát s Petrou vyhrál Wimbledon. Já už jsem se taky do druhého týdne podívala, ale David toho má pořád za sebou mnohem víc. Nechci Jirku (bývalého trenéra Vaňka) srovnávat s Davidem. Každý je jiný. Ale David toho na grandslamech zažil víc. Jsme spolu krátce, ale mám pocit, že je klidnější. Že má větší nadhled, že je víc nad věcí.“

Finále turnaje v Brisbane jste hrála už před devíti dny. Není už pro vás čekání na grandslam dlouhé?

„Mně to ani nepřijde. Neměla jsem úplně nejdelší přípravu. V Brisbane jsme pár dní trénovali, turnaj se povedl, takže to docela uteklo. Před grandslamem se to vždycky trochu víc vleče, hraju až v úterý, takže budu přes týden bez zápasu, ale docela to uteklo.“

V Brisbane jste vtipkovala, že jste vzhledem k předchozí nemoci a minimální přípravě hrála na falešnou formu. Jak se cítíte nyní?

„Teď už je to lepší, třetí týden něco dělám. Po dvou týdnech přípravy jsem musela brát antibiotika, což mě trochu srazilo. Před odletem z Česka jsem hrála jenom jednou. Všechno jsem asi neztratila, ale tady v Austrálii jsem se moc necítila. V Brisbane navíc bylo strašně horko, naštěstí jsem se do toho nějak dostala. Stačí mi čtyři pět dní a jsem v tom zpátky.“