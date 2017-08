Daviscupový problém. Vynechám baráž v Nizozemsku, oznámil Berdych

Bez pojistky před sestupem ze Světové skupiny je tentokrát český daviscupový tým. Na baráž do Haagu na nizozemskou antuku (15. - 17. září) s ním nevyrazí jasně nejlepší hráč – Tomáš Berdych. Brzy 32letý borec již víc přemítá, jak se důstojně rozloučit v reprezentačních barvách, než aby plánoval, co ještě může v týmové soutěži dokázat. I proto vážně hrozí druhý sestup dějin do druhé daviscupové ligy. K dispozici nebude v Nizozemsku ani Radek Štěpánek, jemuž se protáhla rekonvalescence po operaci zad, a již ukončil sezonu.

Za cíl zbytku letošní sezony jste si vytyčil boj o Turnaj mistrů. Jak vám do programu z tohoto pohledu zapadá výjezd na daviscupovou baráž do Nizozemska? Bude se hrát týden po US Open a na antuce.

„Budu muset svůj program uzpůsobit. Vzhledem k tomu, jak se to sešlo, že se hraje na antuce, tak po dohodě s týmem a panem Černoškem tenhle Davis Cup vynechám. Pro mě je prioritou zkusit se ještě porvat o Masters. Co si budeme povídat, dostat se tam každý rok je velký úspěch a udělat tam výsledek nebo vyhrát, je něco, co se mi ještě vůbec nepovedlo. A kolik let ještě takovou šanci můžu mít? V Davis Cupu už jsme, myslím, dokázali maximum, co šlo. Tímhle způsobem jsem se rozhodoval.“

Davis Cup jste dvakrát vyhrál, za pár týdnů vám bude 32 let. Myslíte už na rozlučku s týmovou soutěží?

„Je to věc, kterou mám v hlavě. Ještě bych chtěl odehrát nějaký zápas doma. A pokud by to vyšlo, aby byl i Radek (Štěpánek) v týmu. Nechci mluvit za něj, ale za sebe bych to vzal stylem, že by to byl můj poslední zápas. Fanoušci, kteří nás podporovali a ve spoustě zápasů nám mnohokrát pomohli, by si ho zasloužili vidět.“