Americký debl byl jinde, uznaly po čtyřhře poražené Češky

Ramenatá Vandewegheová nastřelila hned v úvodu Kateřinu Siniakovou, Američanky prchly do náskoku 3:0 a už se neohlížely zpět (6:2, 6:3). „Jsou někde jinde,“ uznala Kristýna Plíšková na adresu páru, který spolu loni vyhrál monstrpodnik v Indian Wells titulovaný pátý grandslam. „Hlavně Bethanie je skvělá. Neskutečná na síti, dobře se hýbe, výborně hru vidí,“ uznala Siniaková, jež si s Plíškovou zahrála jen párkrát v extralize. Za velké odbornice na čtyřhru se obě ale ještě nepovažují. „Moc velkých deblů jsem neodehrála. Navíc nebylo lehké po prosezeném víkendu nastoupit do ostrého zápasu. A ještě proti takovému páru. I kdybychom hrály náš strop, bylo by to stejně těžký,“ pravila Plíšková.

Obě po zápase líčily, jak moc je porážka mrzí. Zároveň se nehroutily. Nebyl k tomu ani důvod. Rezervní výběr Česka mohl odejít středem. Američanky dostal až do soudného pátého zápasu a načerpal zážitky, jež se v budoucnosti mohou vrátit. „Premiéru mám za sebou, příště už budu vědět, do čeho jdu. A doufám, že si zahraju někdy singl,“ popřála si Plíšková, jež do Saddlebrooku přijela žebříčkově v roli týmové dvojky, tu ale musela přepustit sedmnáctiletému talentu Markétě Vondroušové.

To dvacetiletá Siniaková byla vytížena maximálně a po skvělém sobotnímu výkonu si vyčítala, že Česko přišlo o naději na výhru po jejím prohraném nedělním singlu jedniček s Vandewegheovou. „Vést 2:1, mohlo to být úplně jiné. I tak věřím, že jsem ukázala, že hrát a bojovat umím. Doufám, že dostanu ještě šanci,“ přála si bojovnice s ruskými předky, jež má týmové soutěže v krvi a i přes konec, po kterém se nejásalo, jí Fed Cup zachutnal.