Kvitová před návratem: Noční můry nemám, ale víc se dívám na lidi okolo

Jak probíhal návrat na kurty?

"Léčba trvala pět a půl měsíce, nakonec to šlo o měsíc rychleji, to překvapilo všechny včetně mě. Pracovala jsem velmi tvrdě a neměla žádné volno, jak si někdo mohl myslet. První dva měsíce bez intenzivní zátěže jsem každý den cvičila, začala jsem už od druhého dne po operaci. Nebylo to jednoduché, šlo jen o pasivní činnost. Pak začala aktivní rehabilitace a pomalé pohyby. S prsty ale pořád nemůžu hýbat úplně bez problémů, každý milimetr zlepšení mi dělá radost."

Kde jste se léčila?

"Jezdila jsem do Grenblu na speciální cvičení, totéž probíhalo v Česku. Poprvé jsem držela raketu na konci března. Dala jsem tři forherndy s měkými míčky a bylo to velmi zvláštní. Jsem šťastná, že jsem nemusela měnit techniku, všechno vypadá v pořádku, dál na tom pracujeme. Snad bude jednoho dne všechno doknalé. Nebolí mě ruka, ale neotestovala jsem to v zápasech. Na začátku jsem pracovala na fyzické kondici, jakmile byly pryč stehy, šlo to po malých krůčcích. Nejdřív jsem se snažila držet míček, pak lahev vody, pak raketu."

Měla jste problémy s technikou?

"Jak jsem řekla, poprvé to vypadalo tak, že to není má raketa, moje ruka. Ale každý den se to lepšilo. Malé rozdíly tam jsou, snad budou brzy pryč. Doktor mi řekl, že to může trvat dalších šest měsíců, než se vrátím tam, kde jsem byla před operací. Snad má pravdu. Je fuk, jak to bude trvat dlouho, ale pracuju na maximum, aby se mi to povedlo. Na začátku jsem byla překvapená, když jsem trefila forhend, pořád to mám v sobě. Dá se říct, že teď už trénuju normálně."

Jste teď mentálně silnější?

"Bylo to těžké, ne každý věřil, že budu hrát znovu tenis. Jsem šťastná, už jsem svůj největší boj vyhrála, mám ráda výzvy a tahle byla obrovská. Jsem naživu, mám všechny prsty, jsem tady. Když jsem viděla tenis v televizi, myslela jsem si, že mi to někdo ukradl. Nebylo to mé rozhodnutí a najednou jsem nemohla dělat to, co miluju. Teď jsem šťastná."

Jak vás vítaly ostatní hráčky na okruhu?

"Všechny vypadají překvapeně, slyším od nich jen hezké věci, je to milé. Taky mi chyběly. Jasně, s několika jsem byla v kontaktu, teď je super být zase na místě."

Jak náročné byly dny po přepadení?

"Nespala jsem dobře, ale nebyla jsem sama. Byla u mě rodina, kouč, přátelé, všem chci poděkovat. Byli úžasní a pořád jsou, jsem tak ráda, že je mám. Noční můry nemám, ale bylo to divné. Když jsem šla do města, dívala jsem se, jestli tam nejsou cizí, divní lidi. Lepší se to, ale víc se dívám na lidi okolo."

Myslela jste na konec kariéry?

"Mám ráda výzvy. Doktor řekl, že možná nebudu hrát, ale šance na návrat tu je. Snažím se být pozitivní člověk, makala jsem, abych získala svou ruku zpátky, aby se vrátily obvyklé pohyby. Byly tam takové úvahy, ale jen párkrát. Někdy jsem se snažila myslet na něco jiného, nejen na ruku, třeba jsem studovala, to mi pomáhá. K tomu různá cvičení, fyzička. Byly tam těžké chvíle, ale lidé okolo mi moc pomohli. Doktor říkal, že musím být trpělivá, byl nervózní, ale teď je v pohodě."

Co vás žene pro další fázi kariéry?

"Jsem hodně šťastná, že mám druhou šanci, byly tu časy, kdy jsem myslela, jestli mám motivaci, abych hrála - třeba v roce 2015. Najednou se něco stalo, nemohla jsem hrát a zjistila, že tenis je v mém životě tak důležitý. Na druhou stranu je to jen sport. Když netrefím míč do kurtu, nebrečím. Z tohoto pohledu je to lepší. Nechyběly mi ty nervy okolo, sedění v šatně a podobné věci, ale chyběl mi boj. Užívám si všechno, i krásné počasí venku. Stačí mi se dívat na slunce a říci si: To je krása."

Kdy jste se rozhodla, že nastoupíte už na grandslamu v Paříži?

"Říkala jsem si, to by byla krása hrát Wimbledon, pak že French Open je za měsíc, to by byla pecka. Ale nikdy jsem nevěděla, co se stane, pořád to nevím. Bylo rozhodnutí na poslední chvíli. Musím někde začít, Vím, že je to grandslam, ale pro mě je to ještě něco víc. Sedět doma a vědět, že bych tu mohla být a nejsem, to by nebyla dobrá volba. Miluju zápasy, ne tréninky, budu se snažit odevzdat to nejlepší."