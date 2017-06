Tajná zbraň Plíškové, má u kurtu dva papíry od trenéra. Co jí píše?

Na Roland Garros turnajová dvojka vytáhla na lavičce o pauze z tašky poznámky v obou odehraných zápasech. "A vždycky, když jsem to vytáhla, tak se mi začalo dařit. Asi to budu muset vyndávat častěji," usmála se pětadvacetiletá Plíšková.

"Jednu část má technicko-taktickou a jednu mentální," prozradil Kotyza, co hráčce na "taháky" píše. "Je to takový střípek naší spolupráce," doplnil.

V utkání je na Plíškové, jestli poznámky využije. "Když si nevím rady, podívám se. Jsou tam postřehy z tréninku o mně i o soupeřce," řekla. Trenér sestavuje na každý zápas nové listy. "Věci se opakují, ale pokaždé jsou napsané trošku jinak."

Televizní záběry odhalily, jak jsou taháky úhledně napsané. Vypadají skoro jako básničky či notový zápis. "On je pečlivý, abych to přečetla," řekla Plíšková. Stejné to bude i v sobotu při utkání třetího kola proti Němce Carině Witthöftové.