Plíšková smetla nenasazenou Němku a je v osmifinále, Nadal válí

Plíšková je v osmifinále grandslamu teprve potřetí. V lednu došla do čtvrtfinále Australian Open a loni hrála finále US Open. "Jsem sebevědomá, i když vím, že pořád nehraju nejlépe a jsem na antuce, na které je jedno, jestli proti mně stojí šedesátá nebo třístá hráčka světa. Bude těžké mě porazit. Doufám," řekla.

"Je pro mě překvapením, že si tady na antuce zahraju druhý týden. Neřekla bych, že některý zápas tady byl extra dobrý, ale jsem dobře nastavená v hlavě, proto jsem schopná se tím probojovat a prokousat, i když se necítím dobře," uvedla Plíšková. "Dneska jsem měla hodně hodně dobrý forhend, ale bekhend mě štval."

Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách měla proti 73. hráčce světa Witthöftové problémy je v polovině první sady. Po rychlém nástupu a vedení 2:0 ztratila další čtyři hry. "Když nezaservíruju a udělám chyby, je to pak špatné. To se nesmí stát, přitom mě kolikrát ani nijak nezatlačila," konstatovala Plíšková.

Nepomáhala si tolik svým obávaným servisem, ale ve výměnách hrála dobře a dostatečně razantně. O tři roky mladší Němku zatlačila a čistou hrou při jejím podání zvýšila v první sadě na 6:5. Pak při svém servisu prohrávala 0:40, ale tie-break nepřipustila a ziskem pěti míčů v řadě uzavřela první set.

Ve druhém setu už svěřenkyně kouče Davida Kotyzy na kurtu dominovala. Vypracovala si náskok 4:0 a Witthöftové povolila jen game. Duel ukončila po 70 minutách přesnou smečí, což byl její 34. vítězný úder.

"První set byl rozhodující, pak jsem se víc uvolnila a hrála o hodně rychleji. Ona byla naopak víc dole, to šlo ruku v ruce," řekla Plíšková. "Soupeřka hrála dost solidně, nešla na vítězné míče. Bylo to spíš, jestli si to uhraju, nebo zkazím. Naštěstí se to zlepšilo a dobře jsem to dohrála," řekla Plíšková.

Pětadvacetiletá česká tenistka vystřídá v čele žebříčku WTA Němku Angelique Kerberovou, pokud postoupí do sobotního finále. "Vím o tom, ale to teď není cíl. Přijela jsem sem vyhrát pár zápasů a na žebříček nemyslím," zopakovala.

Nyní ji čeká stejně stará Cepedeová, která hraje třetí grandslamový turnaj kariéry a jinde než v Paříži zatím nebyla. V prvním kole vyřadila Lucii Šafářovou a postupem do čtvrtého kola dosáhla životního úspěchu. S Plíškovou se utká poprvé.

"Vůbec ji neznám," řekla o soupeřce, kterou v roce 2010 porazila v juniorce US Open 6:3 a 6:0. "Zaregistrovala jsem, že hrála tady s Luckou. Nevím, co hraje za tenis. Pokud spíš běhá a vrací, takový antukový tenis, pak to bude spíš o mně, jestli si to uhraju, nebo udělám chyby. Čekám, že bude hodně běhat," uvedla Plíšková.

Rafael Nadal porazil v osmifinále tenisového Roland Garros krajana Roberta Bautistu hladce 6:1, 6:2, 6:2 a udělal další krok za desátým titulem z pařížského grandslamu. Den po oslavě 31. narozenin předvedl čtvrtý nasazený hráč další dominantní výkon a v dosavadních čtyřech zápasech ztratil dohromady jen 20 gamů. Pokud by se mu povedlo vyhrát turnaj bez ztráty setu, zopakoval by své suverénní triumfy z let 2008 a 2010.

Dalším Nadalovým soupeřem bude buď další krajan Pablo Carreňo, nebo Kanaďan Milos Raonic. Do čtvrtfinále French Open postoupil antukový fenomén pojedenácté v kariéře, čímž vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera, který se letos rozhodl antukovou sezonu vynechat. Vyrovnat se jim může ještě dnes také Srb Novak Djokovič, který bude hrát se Španělem Albertem Ramosem.

Po sedmi letech prošla mezi nejlepší osmičku v Paříži bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. Dánská tenistka zdolala vítězku turnaje z roku 2009 Rusku Světlanu Kuzněcovovou 6:1, 4:6, 6:2. Loni Wozniacká na Roland Garros chyběla kvůli zranění kotníku, předtím třikrát nepřešla přes druhé kolo.

Osmý nasazený Japonec Kei Nišikori přetlačil v pětisetové bitvě 3. kola Korejce Čong Hjona. Jejich zápas začal již v sobotu a Nišikori po dvou vyhraných setech mířil za postupem. Jenže další sadu získal v tie-breaku 67. hráč světa Čong Hjon a za stavu 3:0 pro něj ve čtvrtém setu bylo utkání přerušeno pro déšť.

V dnešní dohrávce Korejec vyhrál úvodní tři gamy a nadělil favoritovi "kanára", rozhodující sada ale patřila Nišikorimu. "Myslím, že mi ten déšť hodně pomohl, protože jsem byl ve čtvrtém setu opravdu na dně. Věděl jsem, že musím něco změnit, abych ho dnes porazil. Dneska jsem byl trochu čerstvější fyzicky i psychicky. Prospělo mi to," řekl Nišikori. V osmifinále bude hrát se Španělem Fernandem Verdascem.

