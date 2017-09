Bojovnici Kvitovou čeká na US Open velký zápas. Zvládne „Mugu“ výzvu?

PŘÍMO Z NEW YORKU | Hvězdné války na US Open pokračují. Po náramné bitvě prvního kola Šarapovová – Halepová se už v osmifinále srazí wimbledonské šampionky. V ráži hrající Petra Kvitová versus největší favoritka letošního Flushing Meadows Garbině Muguruzaová, to je šlágr nedělního programu.

Od květnového comebacku se Kvitová neutkala s tenistkou z top 10. Španělka je v současnosti největší kandidátkou na první místo světa a také vévodí virtuálnímu žebříčku.

S Kvitovou se to má ale následně: postavte před tuhle slečnu z Fulneku velkou výzvu a uvidíte, jak ožije. „Výzvy má Petra ráda,“ usmál se její kouč Jiří Vaněk. „Tyhle zápasy mi hrozně chyběly. Tyhle nervy a boje, které na grandslamech přichází,“ těšila se sama tenistka.

Ale pozor, Muguruzaová je mistryní ve vedení bojů na grandslamových turnajích. Loni vyhrála Roland Garros, před dvěma měsíci Wimbledon. Na menších turnajích se tolik nedokáže vybudit, největší scéna je pro tuhle pohlednou rodačku z venezuelského Caracasu životabudičem.

„Každý zápas tady hraji, jakoby to bylo finále,“ popisuje svůj zápal. Cestu pavoukem si zatím klestí suverénně. Ve třech zápasech nepřišla o set, všehovšudy prohrála 9 gamů. „Je to ranařka, které to tam teď dost padá,“ uznává kouč Vaněk.

V důrazu vládne Kvitová

Co se průraznosti úderů týká, bude mít Kvitová navrch. O to líp zase Španělka míč kontroluje, nejde do extrémního risku a nechybuje. Právě teď je na životní vlně, ovládla i generálku v Cincinnati, už osm utkání je neporažená.

„Léto bylo skvělé, mám za sebou spoustu skvělých zápasů a mé sebevědomí tomu odpovídá,“ líčí Muguruzaová, jež stejně jako Kvitová pochází z rodiny se dvěma staršími bratry. „Bude to složitý zápas, na čtvrté kolo hodně kvalitní. Ona je vynikající hráčka, dokázala mě porazit. Ale i já ji,“ připomněla Španělka vzájemné skóre, jež mluví lehce pro českou hráčku (2:1).

Pokud by Kvitová uspěla, významně promluví do boje o první místo žebříčku. V tom již z původně osmi kandidátek na startu US Open zůstaly jen tři. Muguruzaová, Karolína Plíšková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Pokud by Plíšková Španělku zdolala ve finále, došlo by ke kuriózní situaci – obě by měly 7090 bodů.

„Mugu“ by se podle WTA stala jedničkou díku pomocnému kritériu – nastřádala víc bodů na velkých turnajích. K takovým počtům ale vůbec nemusí dojít, pokud zasáhne Kvitová.