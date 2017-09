Petra ukázala srdíčko, chválil kouč Vaněk. Byl nervózní jak bejk

PŘÍMO Z NEW YORKU | Trýznivé chvíle s velkolepým koncem prožíval u centrkurtu US Open Jiří Vaněk, trenér Petry Kvitové. Loni v New Yorku kaučoval Karolínu Plíškovou až do finále, letos stojí další jeho hráčka mezi nejlepšími osmi posledního grandslamu roku. Místo mezi elitou si Kvitová vysloužila po osmifinálové palbě, kterou předvedla v duelu s Garbině Muguruzaovou (7:6, 6:4). Trenér ocenil především bojovné srdce, s nímž obrátila úvodní sadu.