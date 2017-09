Legenda Bollettieri brání Plíškovou. Moje Maria, říká o Šarapovové

Když Nicka Bollettieriho požádáte o rozhovor, ochotně vyhoví. Pružně se vztyčí z lavičky, pořád vypadá v kondici. Každé ráno vstává v pět, cvičí, plave. Během interview živě gestikuluje a chytá vás za ruku. Když se řekne Česko, je hned doma. „Strašně rád jezdím na Zbraslav. Miluju tamní tenisový klub. Letos jsem potkal paní starostku, která mě chtěla poznat. Povídám jí: Vám to velice sluší! Víte, že hledám svou devátou ženu? A ona odpověděla: Nejsem zadaná!“ směje se.

Posledních osm týdnů vládla světovému žebříčku jako první Češka Karolína Plíšková. Co soudíte o jejím tenise?

„Dokáže hrát beze strachu, sleduji, jak si začíná čím dál víc věřit. Ale někdy se nechá přistihnout, jak obdivuje svůj pěkný úder. Stojí a kochá se. Musí si uvědomit, že i po skvělé ráně je potřeba být připravena na obranný úder soupeřky. Kdybych ji trénoval, nabádal bych ji, aby mnohem častěji chodila k síti. V delších výměnách je trpělivá. Ale z dlouhodobějšího pohledu se jí to začne vymstívat.“



Kdo má podle vás lepší podání - Plíšková, či Serena Williamsová?

„Plíšková má velmi dobrý servis, ale jedna věc je důležitá. Potřebujete vytáhnout skvělý servis v klíčové chvíli. Ne každý dokáže předvést svůj nejlepší úder, když jde o všechno. Tahle schopnost dělá z dívek ženy a z chlapců muže. A v tomhle je Serena nedostižná.“

Serena od Australian Open nehraje, na uprázdněný trůn se na osm týdnů dostala Plíšková. Objevily se hlasy, že jednička bez grandslamového titulu je slabá. Co o tom soudíte?

„Tihle lidé by měli držet pusu zavřenou. Plíšková je jednička a to číslo znamená, že musí být zatraceně dobrá. Když někdo takový nedokáže říct něco milého, ať radši mlčí a neplácá hovadiny. Stejně jako Wozniacká a Bouchardová, které se navážejí do Marie.“



Rozčiluje vás to?

„Tyhle věci se nedělají. Někdo se vás zeptá: Co byste řekl o Nicku Bollettierim? Odpovíte, že raději nepovíte nic. A tím dáte najevo, co si myslíte. Že jsem pitomec.“



Svou bývalou studentku Šarapovovou bráníte, jak můžete.

„Řeknu vám jednu věc. Moje Maria bude vždycky moje Maria. Tady hrála skvěle, jenže jí došla šťáva. Nemohla běhat, nemohla zvednout paži. Víte, na co se zapomíná? Bez Sereny a Marie by zájem o ženský tenis byl poloviční. Bylo mi ctí, když mě Sven (Groeneveld - nizozemský kouč Šarapovové) požádal, abych se zúčastnil jejich přípravy na tohle US Open. Měl jsem slzy v očích, když jsem si vzpomněl, jak k nám jako malá holčička s tátou přišla.“

„Už jsem její dceři udělil stipendium v naší akademii! Čekám, kdy ke mně dorazí. A Serena? Záleží na její fyzičce. V těhotenství dost přiberete, v těle zůstává hodně vody. Pokud se dostane do formy - a Pat Mouratoglou je skvělý trenér -bude už příští rok v Melbourne opět favoritkou na titul.“„Když se někomu stane taková tragédie a on se dokáže vrátit na kurt, zaslouží hlubokou poklonu. Moniku Selešovou v Hamburku bodli nožem v nejlepší fázi kariéry. Přitom neřekla jedinou špatnou věc. Moje Monica. Nikdy. Určitě to ani pro Petru není snadné. Muselo ji to psychicky poznamenat. Těžko říct, jestli se s tím někdy úplně vyrovná.“„Pravděpodobně se na ní podepsali démoni z toho hrozného zážitku. Pro mě je úžasné, že se mi ozve každé dva týdny: Nicku, jsi v pořádku? Můžu pro tebe něco udělat? Když mě uváděli do Síně slávy, oblékala mi při ceremoniálu sako. Monica je báječná holka!“