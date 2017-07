Boty s Djokovičem nepomohly. Před Berdychem smekl Federer i Korda

Troška historického sumáře neuškodí. Berdych odehrál v pátek své sedmé grandslamové semifinále, uspěl ale jen v roce 2010. Tehdy ve finále Wimbledonu podlehl Španělovi Rafaelu Nadalovi. "Co na to říct. Hrál jsem s Rogerem vyrovnaně od začátku do konce. Bez hluchých míst. Dařilo se mi soustředit, což je na celém výkonu vidět a odrazilo se to třeba na servisu," rozprávěl po duelu jednatřicetiletý Berdych, který i proti Federerovi hrál s teniskách s podobiznou Novaka Djokoviče na jazyku boty.

„Novakovi boty nosím proto, že mi jiné typy neseděly. Z těhle mě nebolí nohy, cítím se v nich pohodlně. Hraju v nich celou sezonu.“

Jediným českým vítězem dvouhry mužů ve Wimbledonu dál zůstává Jan Kodeš, šampion z roku 1973. Dvakrát si finále v All England Clubu zahrál jen Ivan Lendl, ale v letech 1986 a 1987 neuspěl. Euforii z grandslamového titulu zažil naposledy Petr Korda, na Australian Open 1998. „Jestli to nezmákne Berďa, asi se ta doba bez trofeje bohužel ještě protáhne,“ pravila legenda, která v All England Clubu koučovala svého syna Sebastiana.

„Je to bohužel blbý. Myslel jsem si, že mě Berďa napodobí. Třeba tady ve Wimbledonu hrál docela dobře. Spadly z něj věci, které ho tížily, když blbli s Ivaniševičem. To jsem ho nepoznával. Když jsem ho viděl na kurtu, tak to byl divný tenis. Nevím, co trénovali, ale prostě to nebyl Berdych. Jeho hra se mi nelíbila. Zase vypadá dobře. Lidi by ho neměli odepisovat,“ doplnil svá slova Korda.

Federer zářil a byl poctěn

"Z výkonu mám dobrý pocit. Z výsledku určitě ne," lakonicky shrnul Berdych duel s Federerem. "Hrál jsem celý turnaj dobře, ale narazil jsem bohužel na chlapíka, který hraje výborně. Teď asi nejlépe ze všech. Není na něm ani známka, že by stárnul, nebo zpomaloval. Prostě patří k nejlepším v našem sportu," smekl před svým přemožitelem.

Od švýcarského elegána přilétla na jeho hru také pochvala. "Bylo to hodně těsné a nejtěžší zápas v turnaji," řekl Federer, který stále neztratil v soutěži set. "Jsem rád, že jsem vyhrál všechny velké výměny," dodal rodák z Basileje, který ve finále vyzve Chorvata Marina Čiliče.

Jak zápas probíhal? Přetahovačku v prvních dvou setech rozetnuly až tiebreaky. "V tibreacích jsem ani šanci necítil. Spíš jsem mohl využít některý z brejkbolů," mrzelo Berdycha, který si vypracoval šest šancí vzít Federerovi servis, uspěl ale jen jednou. "Vždycky ukázal, jak teď hraje dobře. Jakmile se objevila příležitost, výborně zaservíroval. Dal eso, nebo se dostal z těžké výměny," řekl český hráč.

Pětatřicetiletý Švýcar je ve finále Wimbledonu již pojedenácté, což dosud na jednom grandslamu nikdo nedokázal. "Cítím se poctěn, že jsem v dalším finále Wimbledonu. Je to překrásné, skoro tomu ani nemůžu věřit," dojímal se Federer.

Po Australian Open může letos vyhrát další grandslam. Zatím má na kontě rekordních 18 titulů z turnajů velké čtyřky. Pro osmadvacetiletého Čiliče byla už semifinálová účast v All England Clubu vylepšením osobního maxima, stejně jako pro jeho soupeře.