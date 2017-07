Siniaková po titulu. Plakala, omlouvala se i pobavila šampaňským

Zodpovědět otázku zjišťující její nejoblíbenější turnaj na okruhu WTA by pro Kateřinu Siniakovou bylo celkem jednoduché. Bastad! Jednoznačně! Vloni zde hrála finále, letos dotáhla spanilou jízdu až k titulu. "Jsem neskutečně šťastná," hlásila hned na kurtu po triumfu nad Dánkou Caroline Wozniackou 6:3, 6:4 česká tenistka. A po tvářích jí tekl proud slz, který posléze nahradil proud šampaňského, vypuštěný dost neortodoxním způsobem.

Švédská antuka Siniakové očividně svědčí. V loňském roce zde podnikla velkolepé povstání, kdy z kvalifikace postoupila až do finále. Tehdy to ještě nevyšlo, v boji o titul nestačila na Němku Lauru Siegemundovou. Letos už o rok zkušenější rodačka z Hradce Králové dokázala uspět a mohla pozvednout nad hlavu blyštivou trofej.

"Byl to strašně těžký zápas, vydala jsem se z hodně sil. Děkuju všem fanouškům a pořadatelům, je to tady skvělý turnaj. Doufám, že se sem v následujících letech budu moci zase vrátit," hlásila Siniaková.

Jednadvacetiletá ranařka hrála čtvrté finále na okruhu WTA, po loňských prohrách právě v Bastadu a v Tokiu uspěla na třetí pokus v lednu v Šen-čenu. Za druhý turnajový triumf získala prémii 43 tisíc dolarů (zhruba 950 tisíc korun) a v novém vydání žebříčku se posune z 56. na 39. místo. Dosud nejlépe byla ještě o tři příčky výš.

Naopak Wozniacká prohrála i páté letošní finále, z toho potřetí s českou hráčkou.

„Je to pro mě opravdu úžasný týden. Už v loňském roce to bylo skvělé a jsem ráda, že jsem se dokázala vrátit,” připomněla své loňské tažení Siniaková.

Začátek singlového finále byl přitom kvůli dešti odložen o tři hodiny a v prvním setu pak měla turnajová šestka za stavu 4:1 pět brejkbolů, avšak ani jeden neproměnila. Následně si prohraným podáním zkomplikovala situaci, ale nakonec sadu přece jen dotáhla k vítězství 6:3. Druhý set také po velkém boji skončil 6:4, zápas trval necelé dvě hodiny.

„Jsem neskutečně šťastná. Znamená to pro mě opravdu hodně,” soukala ze sebe slova čerstvá vítězka. Siniaková byla po posledním míčku velmi dojatá a při slavnostním ceremoniálu se neubránila slzám. "Právě jsem vyhrála, strašně to pro mě znamená. Musím poděkovat svému týmu a rodině, která mě podporuje z domova. Je to úžasné, promiňte," zlomil se Siniakové hlas.

„Máš skvělou sezónu, Caroline. Bylo mi potěšením proti tobě hrát. Omlouvám se ti, že jsem vyhrála,” pobavila fanoušky očividně nervózní blonďatá tenistka. Další úsměvný okamžik přišel při otevírání šampaňského, kdy bublinky opustily láhev až nečekaně rychle.

Siniaková je prostě sympaťačka, uvidíme, jak se jí povede na amerických betonech, kam se vydá v brzké době.