Suková o Novotné: Nevěděla jsem, že už se to takhle chýlí ke konci

Společně zažily velké úspěchy na grandslamových turnajích i na olympiádách, prošly si ale také obdobím obtížných osobních vztahů. Helena Suková tvořila s Janou Novotnou slavný pár českého tenisu a dnes spolu s celým tenisovým světem lituje odchodu své parťačky. „Ve vzpomínkách si necháváme to dobré,“ řekla Suková v rozhovoru pro iSport.cz.

„Věděla jsem, že tam problémy jsou. Po loňském Wimbledonu, kdy se tohle začalo dít, jsme byly víc ve spojení. Nevěděla jsem, že už se to takhle chýlí ke konci. Dozvěděla jsem se to dneska od jedné bývalé hráčky.“

Jak si Novotnou budete pamatovat?

„Vzpomínám na všechny roky, kdy jsme vyhrály plno titulů, stříbrné medaile na olympiádách. Tituly nám už nikdy neodpáře, tyhle vzpomínky mi zůstanou nejvíc.“

Jak vzpomínáte na vaše první společné olympijské stříbro ze Soulu 1988, kde jste hrála se zraněným lýtkem, a ve finále deblu jste byly dva míčky od vítězství?

„Tehdy mi vadilo mnohem víc, že nemám zlatou. S odstupem času je člověk rád, že má stříbrnou. Mohlo to dopadnout tak, že bych nemohla hrát vůbec. Měla jsem problémy s lýtkem, ale musela jsem hrát i v singlu, protože pravidla byla taková, že nikdo jiný jet nemohl. A singl jsem nesměla skrečovat, abych mohla hrát debla. Ve čtyřhře jsme měly šanci, byly jsme nejlepší pár světa. Šance byla veliká. Ale dnes jsem za to stříbro ráda.“

V devadesátých letech jste se rozešly, bylo těžké se dát znovu dohromady pro olympiádu v Atlantě, kde jste v roce 1996 vybojovaly další stříbro?

„To je tak dávno… V Atlantě si Jana udělala něco s břišním svalem a nemohla smečovat ani podávat. Ve finále jsme nevyhrály zápas, který jsme vyhrát měly.“

Jaké pro vás bylo, když jste se s Novotnou po letech setkaly v roce 2007 ve Wimbledonu a vyhrály spolu veteránskou čtyřhru?

„Ve Wimbledonu vám určují, s kým hrajete. Člověk je rád, že ho pozvou a rád si zahrajete s někým, kdo dobře hraje. Jana byla jedna z nejlepších deblových hráček světa.“

Ceníte si dnes, že jste překonaly vzájemné neshody a za vaším partnerstvím stojí spousta úspěchů?

„Bylo to tak dávno, že to člověk ze vzpomínek vymazal. Ve vzpomínkách si necháváme to dobré. Byly jsme rády za společné úspěchy. Je škoda, že tady s námi Jana není.“