Bohemians trefili jackpot?! Júsuf okouzlil a rychle překonal Tetteha

Měsíc mu stačil na to, aby se zařadil mezi nejzajímavější útočníky FORTUNA:LIGY a aby se česká veřejnost naučila vyslovovat jeho jméno. Bahrajnec Abdalláh Júsuf Hilál táhne Bohemians vzhůru tabulkou a svou produktivitou dává zapomenout na Benjamina Tetteha, který v létě zamířil do Sparty. Během 359 ligových minut vstřelil dva góly a na dva nahrál. Co o něm řekl trenér a jak vzpomíná na jejich první trénink?