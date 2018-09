Božský "počítač" Souček je pilířem Slavie. Jak vidí její opory Kuka?

Každý tým, který koučoval Jindřich Trpišovský, hrál na maximální riziko. Viktoria Žižkov, potom Slovan Liberec, a teď i Slavia. Jenže tentokrát se i díky silnému kádru zlepšuje defenzivní pojetí mužstva. „Sešívaní“ mají v tuhle chvíli dva výrazné pilíře.

Je to sehranější obranná fáze.

A je to skoro až božský Tomáš Souček. Hráč, kterému v létě zase padaly k nohám kluby ze Serie A, ovšem vedení červenobílých se všemi nabídkami zametlo. I s tou za šest milionů eur od Atalanty Bergamo.

„Zahraniční týmy nejsou slepé, vidí, jak je Tomáš schopný hrát, třeba jako teď proti Bordeaux. Ty nabídky mít bude,“ připouští trenér Jindřich Trpišovský, že v zimě zase může vypuknout o 23letého záložník mela.

Prý existuje příslib, nebo jakási dohoda s vedením, že pokud se opravdu v dalším přestupním okně objeví další velká nabídka zpoza hranic, bude mít Souček zelenou k odchodu.

„Nechci na to ani myslet, představovat si, že tu nebude… To bych měl ještě víc starostí. Takový hráč se prostě strašně těžko hledá. Je jako počítač, vždycky stojí dobře, má neuvěřitelný počet získaných míčů, skvělá čísla v soubojích. Je pro nás důležitý do obranné fáze, do zakládání útoků. Je to, jako byste chtěli nahrazovat útočníka, který dá pětadvacet až třicet gólů za sezonu,“ skládá Trpišovský Součkovi obrovské komplimenty.

Zlepšují se rovněž záložníkovy ideomotorické a pohybové vlastnosti, byť jeho postava pořád může evokovat dojem kolohnáta. Není to až tak pravda. Pokaždé, když je Souček na balonu, hraje s velkým přehledem, klidem, nejančí. A když se na něj valí útok soupeře, umí se šikovně natlačit do soubojů. A často je vyhrává.