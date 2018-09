Slepička si sám zlomil kotník. Dostáváme těžké rány, řekl Csaplár

Slepička měl v Karviné už v 8. minutě velkou šanci, vychytal jej Martin Berkovec. O chvíli později špatně došlápl a museli jej odnášet na nosítkách. „Bohužel to vypadalo špatně,“ popisoval spoluhráč Antonín Fantiš. „Hned hlásil, že to má zlomené. Je to pro nás obrovská ztráta. A ještě si to udělal tak blbě, že si to sám udělal. Šel na dlouhou nohu, smůla to je...“

Ztráty pochopitelně litoval i trenér Csaplár. Jeho tým byl po zranění kanonýra otřesený. „Zlomená noha, to by zatřáslo i jinými týmy,“ přitakal kouč. „Míra je osobnost do kabiny i mimo a zlomí si nohu. My dostáváme jen samé těžké rány. Nejdřív Matoušek, teď Slepička. Je to složité. Furt přemýšlím, kolik zázraků z klobouku ještě vytáhneme...“

Slepičku pomáhal ze hřiště na nosítkách odnést Fantiš. „Byl tam klučina, který asi neměl sílu, tak jsem musel pomoct, co bych pro Mirdu neudělal? Bohužel to vypadá špatně. Míra je náš nejlepší střelec, takže jasné, že bude chybět. Ale nemůžeme se vymlouvat, my jsme ty góly měli dát a hlavně mohli i potom bez něj.“

