Vyztužit vedení klubu a zefektivnit jeho řízení. To je hlavní důvod, proč se šéf Sparty Daniel Křetínský po pondělním zasedání představenstva klubu rozhodl přistoupit k personálnímu posílení Sparty. František Čupr je špičkovým manažerem společnosti EP Holding a na Letné se z něj stane jeden z klíčových mužů klubu. Ve funkci generálního ředitele totiž nahradí Adama Kotalíka.

Ten však ve Spartě i jeho představenstvu rovněž nadále zůstává. A to v roli supervizora nad sportovním úsekem. Dál tedy bude úzce spolupracovat se současným trenérem Zdeňkem Ščasným a jeho pravou rukou Tomášem Rosickým. V gesci bude mít především jednání o přestupech hráčů a všechny náležitosti týkající se sportovního chodu klubu.

Ale zpět k Františku Čuprovi. Co by měl jeho příchod pro Letenské znamenat? Především zefektivnění řízení a rychlejší reakční dobu při zásadních rozhodnutích týkajících se celého klubu. Nejspíš je to logická reakce na situaci, kdy je majitel Sparty a předseda představenstva Daniel Křetínský stále víc zaneprázdněný svými byznysovými aktivitami, což někdy snižovalo akceschopnost klubu.

František Čupr je novým generálním ředitelem Sparty • Foto Profimedia.cz

Čupr sice neplatí za fotbalového odborníka, za to je úspěšný a zkušený vrcholový manažer. S jeho příchodem by mělo dojít k jasnějšímu rozdělení kompetencí i zodpovědností v rámci klubu. Jeho silnou stránkou by měla být i schopnost stanovení jasných cílů pro všechny složky klubu. Včetně sportovního úseku zaštítěného nyní právě Adamem Kotalíkem.

V představenstvu klubu by pak měl Čupr zastat roli jeho místopředsedy. Stejně jako Adam Kotalík a Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace.

A jaká je dosavadní profesní dráha Františka Čupra? Dosud je předsedou představenstva SPP-D a SSE-D, společností zabývajících se distribucí plynu a elektřiny pod EP Holdingem. Dříve pracoval jako manažer ve společnosti Jihomoravská energetika. Byl též členem dozorčí rady PRE a staral se o projekty energetického sektoru v J&T.

Klub nově obsadil i pozici generálního sekretáře, kterou naposledy vykonával dlouholetý funkcionář Rudolf Baťa. Jeho nástupcem se stává Dušan Žovinec, aktuálně vedoucí úseku ženského fotbalu Sparty. Pracovní náplní Žovince bude koordinace všech složek sportovního úseku a dohled nad administrativními procesy.

Adam Kotalík se bude nadále z pozice místopředsedy představenstva akciové společnosti exekutivně věnovat aktivitám ve sportovní oblasti a jejich dalšímu rozvoji. Ve vedení sportovního úseku pak pokračují Zdeněk Ščasný s Tomášem Rosickým.