Ščasného zbraň! Spartu učí způsob, ve kterém nejvíc září jeho hvězda

Kdo ví, jak by sobotní řež dopadla, kdyby Sparta k transformaci herního rozestavení nepřistoupila. Liberec totiž v Generali Areně vyrukoval s netradiční formací 3 – 4 – 3, kterou chtěl kouč Zsolt Hornyák ještě zesílit střed pole. Jeho protějšek Zdeněk Ščasný ovšem kontroval sestavou s pěti záložníky a záměr Slovanu úplně rozbil.

„Trenér Ščasný přečetl moji myšlenku, viděl to a reagoval. Mohli jsme Spartu víc potrápit,“ pokrčil jen rameny na tiskové konferenci Hornyák. Pro jeho mužstvo tenhle střet netradičních rozestavení nedopadl vůbec dobře, Severočeši utrpěli vůbec nejvyšší porážku v ročníku.

To na druhé straně pochopitelně panovala spokojenost. Sparťanům vyšlo přesně to, co zamýšleli. „Viděli jsme předchozí zápasy Liberce a chtěli jsme nechat ve hře naše dva útočníky a eliminovat jeho sílu ve středu pole,“ vysvětlil Ščasný.